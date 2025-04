Medicul Patriciu Achimaş-Cadariu: Centrele formatoare ar trebui tratate şi din punct de vedere financiar total diferit, tocmai pentru a reduce volumul şi a avea capacitatea de timp de a pregăti viitorii specialişti

Medicul Patriciu Achimaş-Cadariu de la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca afirmă că institutul, care este un centru de excelenţă, primeşte ”infinit mai mulţi pacienţi decât ar trebui”. El precizează că acele centre medicale care formează specialişti ar trebui tratate ”total diferit din punct de vedere financiar”, pentru a reduce volumul şi pentru ”a avea capacitatea de timp de a pregăti viitorii specialişti”, transmite News.ro.

”Tratăm infinit mai mulţi pacienţi decât ar trebui să o facem. Şi avem dovezi în acest sens. (…) La un moment dat am participat la un astfel de studiu şi al eficacităţii, dar şi al numărului de cazuri tratate şi concluzia a fost că tratăm un număr infinit mai mare de cazuri decât se tratează în echivalentele din Europa de vest. Şi o altă concluzie interesantă a fost că greşim extraordinar de puţin faţă de numărul de cazuri. Dar evident că volumul nu are cum să aducă calitate, nu are cum. Nu cred că sistemul ar trebui să trateze identic toate centrele. Sau ar trebui să le trateze, dar în măsura în care nu ar exista această competiţie pentru acelaşi personal, fiindcă dacă banca de rezervă-i scurtă şi se mută încontinuu specialiştii de la centre publice, private, de-a valma, nu cred că are de câştigat pacientul în niciun caz, dar nici medicul în sine, fiindcă şi medicina asta itinerantă chiar nu aduce deloc rezultate bune. Cu alte cuvinte, cred că centrele formatoare ar trebui tratate şi din punct de vedere financiar total diferit, tocmai pentru a reduce volumul şi a avea capacitatea de timp de a pregăti viitorii şi viitorii specialişti”, a declarat joi seară, la Medika Tv, Patriciu Achimaş-Cadariu.

Medicul a explicat că Institutul Oncologic de la Cluj tratează pacienţi din numeroase judeţe ale ţării, iar infrastructura acestuia este, în prezent, ”total depăşită”.

”Singura soluţie pe care o văd în acest moment e construcţia unui nou institut, fiindcă degeaba, scuzaţi-mă, construim spitale sau în locuri unde nu ai personal calificat sau capacitatea de a forma personal. Or, un astfel de centru este în sine o şcoală, e poate cea mai bună şcoală, tocmai în ideea pe care o enunţam anterior, aceea de a putea oferi acelaşi standard, indiferent de personalul medical cu care te întâlneşti. Şi asta cred că se poate face doar în astfel de centre care, sigur că fac medicină clinică, dar şi formarea continuă a personalului”, a adăugat Cadariu.