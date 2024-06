#Medicibuni Chirurgul Mircea Lică, MedLife: „O ușoară anemie descoperită întâmplător, m-a dus către o tumoră de colon. Am rezolvat acest caz printr-o operație laparoscopică efectuată cu mult înaintea apariției semnelor unei astfel de boli.”

Aproape jumătate dintre pacienții care urmează să fie supuși unei intervenții chirurgicale suferă de anxietate. Cel puțin așa arată o metaanaliză care a cuprins 28 de studii ce au implicat peste 14.000 de pacienți de pe tot globul. Unii se tem de anestezie, alții, de posibilele complicații, alții au teamă de necunoscut, pur și simplu. Însă, de multe ori, intervenția este iminentă, fiind și cea mai bună variantă pentru viața pacientului.

Am stat de vorbă cu Dr. Mircea Lică, Medic Primar Chirurgie Generală în cadrul MedLife Medical Park, care ne explică cum reușește să gestioneze temerile pacienților săi care trebuie să treacă printr-o intervenție chirurgicală, el fiind de părere că pe lângă experiența în tratarea corectă a unei afecțiuni, un medic bun pune preț și pe comunicarea și relația cu pacientul, care au o contribuție importantă în tot procesul de vindecare.

Doctorul Lică este unul dintre medicii care, încă de pe băncile facultății, și-a dorit să urmeze această specialitate pentru că este una vastă, cu patologie diversă, ce îmbină atât unelte de diagnostic, cât și posibilitatea de a rezolva direct patologia respectivă – cu alte cuvinte, „medicina este în mâinile chirurgului”.

Și-a dorit să le ofere pacienților săi cea mai bună îngrijire, astfel că a ales să profeseze în cadrul rețelei MedLife, unde are acces la tehnologii medicale avasate (de exemplu, chirurgia laparoscopică), suport în gestionarea investigațiilor și îndrumării atente a pacienților, de la momentul internării și până când aceștia ajung în sala de operație. Astfel, medicul își gestionează, la rândul său, mai bine timpul și se poate pregăti în condiții optime pentru fiecare caz în parte.

Chirurgia generală abordează o diversitate de patologii

Despre cazurile sale, doctorul Lică spune că fiecare este deosebit prin ceva anume: fie printr-o particularitate de diagnostic, fie prin necesitatea unui artificiu tehnic chirurgical, printr-o evoluție particulară sau chiar prin personalitatea pacientului. „Cazurile pe care le consider deosebite sunt cele la care, pornind de la o ușoară modificare în analize sau un minim simptom și mergând pe «firul» de diagnostic, descopăr și rezolv o patologie mult mai serioasă și nebănuită inițial. De exemplu, o ușoară anemie descoperită întâmplător, la un control de rutină, a constituit un semnal de alarmă și, prin completarea cu analize suplimentare, am reușit să descopăr o tumoră de colon. Am rezolvat acest caz printr-o operație laparoscopică efectuată cu mult înaintea apariției semnelor unei astfel de boli”, își amintește medicul.

În practica de zi cu zi, medicul observă o creștere tot mai mare a tumorilor de colon, mai ales la tineri: „Avem din ce în ce mai mulți pacienți tineri cu cancer de colon, o boală «rezervată», până în urmă cu câțiva ani, celor mai în vârstă. Cauza este adesea, conform studiilor, alimentația de tip fast-food”, atrage atenția dr. Lică.

Pe lângă această patologie, ca urmare a specialității pe care a ales-o, medicul întâlnește o mulțime de cazuri de pacienți și patologii. Spre exemplu, printre cei mai memorabili sunt cei care se adresează țintit centrului de excelență în patologia peretelui abdominal din cadrul MedLife Medical Park. El își amintește de pacientă cu cinci operații anterioare, pornite de la o hernie ombilicală „obișnuită”, care a ajuns un caz complex, cu defecte mari în peretele abdominal și cu plasa infectată. Alături e echipa sa, medicul i-a fost alături, urmând un plan complex, seriat, cu excizia plasei infectate, utilizarea dispozitivelor de presiune negativă, optimizarea biologică și o tehnică chirurgicală particulară de reconstrucție. Într-un final, echipa medicală a reușit astfel să îi ofere pacientei o reparație solidă, restabilind funcționalitatea peretelui abdominal.

Astfel de intervenții de mare finețe și complexitate pot fi rezolvate atât datorită medicilor buni, cât și aparaturii performante, precum instrumentele de chirurgie laparoscopică de înaltă rezoluție 4K, cu posibilitatea de colorație intravitală ICG, chirurgie robotică Da Vinci Xi, ecografie intraoperatorie etc.

„Uneori, operațiile sunt foarte simple pentru pacient, cum ar fi, de exemplu, cea de hernie inghinală. Ceea ce contează în cazul acesteia este recuperarea postoperatorie. După o intervenție laparoscopică pentru hernie inghinală, pacientul se ridică și merge chiar în aceeași zi. Simte cel mult câteva înțepături la locul intervenției, iar a doua zi e gata să plece acasă. Noi îi explicăm însă că, timp de 4-6 săptămâni, nu va avea voie să facă anumite mișcări și mai ales să nu depună efort fizic. Fără mers la sală, fără ridicat greutăți, fără lucrat în construcții. Dar pacientul se simte atât de bine, încât după două săptămâni uită că a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Noi îi reamintim că are nevoie de aceste săptămâni fără efort până începe faza de maturizare a cicatrizării. Asta e biologia”, explică Mircea Lica.

Contribuția medicului la dezvoltarea serviciilor medicale din spital

Dr. Lică nu este doar chirurg. El este și director medical al MedLife Medical Park, contribuind la dezvoltarea unității medicale și a serviciilor oferite pacienților. Un pas important a fost înființarea departamentului de Primiri Urgențe, ținând cont că în acest spital, se operau, în principal, cazuri elective, programabile, așa-zisele cazuri cronice. După înființarea Departamentului de Primiri Urgențe, au apărut și cazurile de urgență medicală și chirurgicală – peritonite, ocluzii etc. -, ceea ce, pentru un profesionist ca dumnealui, creează un arc în timp către perioada de început în carieră, în care lucra la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”.

„Am asistat, practic, în ultimii zece ani, la o dezvoltare a cazuisticii medicale în MedLife atât prin creșterea adresabilității pacienților, cât și prin creșterea complexitatii cazurilor. Concret, dacă în 2014, în perioada sărbătorilor, secția de chirurgie avea maximum unu-două cazuri internate, astăzi acest lucru este de neconceput, existând constant în spital pacienți din diverse specialități, operații în fiecare zi a săptămânii și existența a șapte linii de gardă permanente”, detaliază dr. Lică.

Medicul explică faptul că traseul pacientului este foarte atent gândit, rezolvarea corectă a problemelor acestuia pornind de la un diagnostic corect și complet. Totodată, precizează că diagnosticul nu înseamnă numai „găsirea” problemei chirurgicale, ci și privirea pacientului ca întreg, cu toate celelalte probleme de sănătate asociate care, dacă nu ar fi tratate, ar putea duce la rezultate mai puțin bune. „Cum ar fi ignorarea unui diabet zaharat dezechilibrat, care poate compromite postoperator o reparare a unei hernii inghinale realizate excelent din punct de vedere chirurgical”, exemplifică specialistul. „Încă de la recepție, pacientul este ghidat la fiecare pas și i se explică prin tot ce va trece. Iar în sala de operație, de fiecare dată punem muzică, pentru a înlătura cât mai mult din anxietatea pacientului. Una este să audă, când intră în sală, o piesă de ABBA sau Annie Lennox și alta este să audă țiuitul aparaturii și fâșâitul aerului condiționat”, spune doctorul Lică.

„Ca medic chirurg, nu ești niciodată în afara serviciului”

Dr. Lică este unul dintre acei medici buni, dedicați carierei și echipei sale. Balanța între viața personală și profesională este o provocare pentru el, dar explică: „Echilibrul presupune o situație statică, în care forțele ce acționează asupra unui punct sunt egale și nimic nu se mișcă. În cazul meu este vorba mai mult de o pendulare între activitatea medicală și cea de familie. Întotdeauna poate apărea o urgență chirurgicală, o situație excepțională, un telefon sau un mesaj la care trebuie să răspunzi, deși ești în așa-zisul timp liber. Practic, ca medic chirurg, nu ești niciodată în afara serviciului cu adevărat. Aceste situații necesită o compensare și încerc să-mi reduc numărul de gărzi când pot, să fiu cât mai eficient în gestionarea problemelor medicale sau administrative, pe care încerc să le rezolv doar în perioada cât sunt la spital sau în cabinet, astfel încât să am serile și sfârșitul de săptămână libere și să-mi petrec acest timp cu familia.”

Cel mai mult îi place să-și petreacă timp în natură, așa că, în afara spitalului, pe Dr. Mircea Lică îl veți găsi pe o cărare de munte, făcând o drumeție, într-o excursie la schi sau mergând cu bicicleta.

Profesional vorbind, rămâne preocupat de specialitatea sa, pentru că știe că, prin ea însăși, chirurgia generală este într-o continuă transformare prin dezvoltarea de supraspecialități chirurgicale: „Dacă, în urmă cu 50-60 ani, un chirurg generalist opera practic orice patologie, astăzi asistăm la o orientarea chirurgilor către o anumită ramură și astfel avem chirurgie colo-rectală, chirurgie hepato-bilio-pancreatică, chirurgie parietală sau chiar ramuri și mai înguste, precum proctologia sau flebologia. Tendința de supraspecializare se observă mai ales în sistemul privat și se datorează în principal dorinței de a oferi pacienților cea mai bună rezolvare pentru suferința lor”, conchide dr. Mircea Lică.

