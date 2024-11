Max Verstappen spune că ar fi câștigat titlul mondial din Formula 1 în 2024 și fără monopostul RedBull

Max Verstappen s-a încoronat campion mondial în Formula 1 cu două etape înainte de finalul sezonului 2024. Este al patrulea titlu consecutiv pentru olandez, iar mai mult decât atât pilotul celor de la RedBull spune că s-ar fi impus și dacă ar fi concurat pentru o altă echipă.

2021, 2022, 2023 și 2024: sunt sezoanele în care Verstappen a cucerit titlul mondial din Formula 1, dominația olandezului fiind una de necontestat.

În Las Vegas, Max a încheiat cu un loc în fața rivalului Lando Norris, suficient pentru a securiza titlul mondial.

Batavul a făcut o afirmație interesantă după ce s-a încoronat campion: ar fi câștigat titlul mai devreme cu un monopost McLaren.

Dar Verstappen, care a afirmat că în 70% din campanie nu a avut cea mai rapidă mașină, este convins că ar fi câștigat titlul și la volanul monoposturilor rivalilor săi din 2024.

Întrebat dacă ar fi reușit să câștige titlul mondial alături de McLaren, Verstappen a răspuns plin de încredere: „Da, chiar mai devreme, deci aș fi fost mai în față.

Cu Ferrari, cam la fel cred. Cu Mercedes, nu. Cred că ar fi fost complicat”, a punctat Max.

Max Verstappen’s 4 straight drivers’ titles will likely all have a different driver & team duo as runner-up.

’24: Lando Norris (McLaren)

’23: Sergio Perez (Red Bull)

’22: Charles Leclerc (Ferrari)

’21: Lewis Hamilton (Mercedes)

That’s never happened before. Max vs. the world. pic.twitter.com/mgls36MDUs

— Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) November 25, 2024