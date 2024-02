Mărturia unui român care luptă în Ucraina: Nu este un colaps al frontului pentru că nu ești eficient în luptă, ci un colaps cauzat logistic / Se moare pe capete / Rusia nu o să se oprească în Ucraina

Digi24 a prezentat un interviu cu unul din luptătorii români care se află pe frontul din Ucraina. Geto Tac a vorbit despre lipsa de muniție și despre faptul că ruperea frontului din Ucraina pune în pericol și România și Republica Moldova, nu numai Ucraina.

”M-ați întrebat cum vedem o posibilă catastrofă. Vedem așa ceva.

Are dreptate domnul președinte Zelenski. Rusia nu o să se oprească în Ucraina, suntem foarte conștienți și foarte siguri, cei din Getica, românii care luptăm în Ucraina, nu avem absolut niciun dubiu că va fi așa. Ați văzut ieri știrile cu aceste, sperăm deocamdată, zvonuri de anexare a Transnistriei de către Rusia, și încet-încet românii, și comunitatea internațională în general, dar noi mai mult, pentru că suntem foarte aproape de zona asta, suntem la 250-300 de kilometri de România, simțim acest lucru.

Românii trebuie să fie conștienți că există din ce în ce mai multe semnale de alarmă trase de experți internaționali, nu de noi care suntem singurii soldați aici, și care spun că Putin nu se va opri în Ucraina”, spune el.

Crede că aceste zile în care rămân fără muniție în prima linie a frontului este cea mai grea de până acum.

”Cel mai dificil moment este acum, în zilele astea. Am avut momente foarte dificile, pentru că e război, hai să o spunem. Cei care am venit aici nu ne-am așteptat să venim într-un carusel, într-un parc de distracții. Am știut la ce ne înhămăm. Se moare pe capete, e un război în care murim din ambele părți, orice ar zice oricare dintre părți. Se moare pe capete și, zic eu, să mă iertați că spun „din fericire”, dar deocamdată inamicul are o rată de mortalitate mai mare decât armata ucraineană.

Am luptat eficient cât am avut arme mai bune, dar ăsta este cel mai dificil moment, când începi să te apropii de un colaps. Un colaps al frontului, și din păcate nu este un colaps pentru că nu ești eficient în luptă, ci un colaps cauzat logistic și de alți factori pe care tu ca soldat nu ai cum să-i controlezi. Am văzut oameni făcuți bucăți, mi-am văzut colegi morți”, relatează el.