Marea vulnerabilitate a Barcelonei în remiza spectaculoasă cu Inter (3-3), identificată de antrenorul Hansi Flick

Barcelona și Inter au oferit o partidă memorabilă, cele două formații remizând, scor 3-3, în manșa tur a semifinalelor din Champions League la fotbal. La finalul duelului, Hansi Flick a vorbit despre punctul slab al catalanilor de miercuri seara: fazele fixe.

Fazele fixe, călcâiul lui Ahile pentru Barcelona în remiza spectaculoasă cu Inter

„Nu am început bine, am primit două goluri, dar apoi am revenit. Am avut suișuri și coborâșuri în prima repriză, iar a doua a fost spectaculoasă. Este doar prima manșă, trebuie să câștigăm la Milano. Este o finală înainte de finală.

Lamine ne-a arătat calea. A fost important să reducem din diferență la 2-0. Este un jucător fantastic (n.r. Yamal) și vedeți calitatea lui în meciurile mari. E grozav să-l avem aici.

Vorbim despre o semifinală de Champions League, sunt echipe grozave, cu experiență. Au avut un avantaj la fazele fixe (n.r. cei de la Inter), cu patru sau cinci jucători foarte înalți, și au profitat de asta din plin” – Hansi Flick, în conferința de presă, citat de presa iberică.

Flick s-a arătat mulțumit de spiritul de luptă al echipei sale și a subliniat importanța meciului retur de la Milano.

Tehnicianul german a recunoscut necesitatea de a îmbunătăți apărarea în special la fazele fixe pentru a obține calificarea în finala Champions League.

Yamal (24), Torres (38) și Sommer (65 autogol) au marcat pentru catalani, iar Thuram (1) și Dumfries (21, 64) pentru italieni.

Returul este programat pe „Giuseppe Meazza” în data de 6 mai, de la ora 22:00.

În cealaltă semifinală, PSG s-a impus la Londra în manșa tur cu Arsenal, scor 1-0.

Rezumatul partidei dintre Barcelona și Inter Milano, scor 3-3

Sursa video: Prima Sport