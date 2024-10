LIVE Marcel Ciolacu: PSD nu va face majoritate cu AUR, chiar dacă asta ar însemna să mergem în opoziție / Nu fac blat cu Simion / Nu am apartament la Nordis, nici o instituție nu mi-a spus despre nereguli la Nordis / Ce a spus despre afacerile cu farmacii ale nepotului său care e ”un băiat deștept”

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la prezidențiale, a declarat miercuri la Antena 3 că PSD nu va face majoritate cu AUR, chiar dacă asta ar însemna ca partidul dvs. să meargă în opoziție. El a anunțat că joi va fi convocată o ședință a Consiliului Național al PSD în care va fi votată o decizie că PSD nu va face majoritate cu AUR după alegerile parlamentare.

Întrebat dacă există un blat între PSD și AUR, Ciolacu a spus că ”dacă ne uităm la istoric, observăm că am fost omul politic cel mai atacat de George Simion. 45 de minute a țipat și m-a înjurat la un discurs în Parlament. Cum să fac blat cu un asemenea personaj?”.

El a atacat și PNL: ”Am văzut cum a pornit această istorie. Cu surprindere am văzut că au țipat cel mai tare colegii de guvernare. Această șmecherie ieftină a fost folosită de PDL, partidul lui Băsescu, pentru a o trimite pe fiica sa europarlamentar. Au strâns pe fiecare secție câteva voturi. PDL nu mai există, dar a fost absorbit de PNL”.

Ciolacu a semnat o declarație în care a scris că nu va desemna niciodată un premier de la AUR dacă va ajunge președinte.

Șeful PSD a mai spus că, dacă va ajunge președinte, nu va numi un prim-ministru de la PSD, pentru că vrea să împartă puterea.

”PSD nu are nici un consultant străin, toți consultanții PSD sunt români. Statul român trebuie să prevină dacă există anumite suspiciuni”, a spus Ciolacu când a fost întrebat despre sesizările pe care le-a depus la instituții după ce a afirmat că ar exista o fermă de troli care lucrează pentru Geoană. Întrebat în mod repetat de moderator ce probe are pentru această afirmație, Ciolacu a evitat să răspundă.

De remarcat că în sală la dezbatere se află toți membrii conducerii PSD, inclusiv Gabriela Firea.

Marcel Ciolacu a mai declarat Legea specială pentru Iohannis e toată ruptura coaliției. Coaliția s-a rupt când am refuzat să votăm în parlament o lege pentru o singură persoană.

Întrebat despre vila despre care presa a scris că e alocată președintelui Klaus Iohannis, Ciolacu a spus că ”mâine dimineață voi cere secretarului general al Guvernului să facem publice cheltuielile și repartiția vilei”.

Întrebat care e nivelul de cunoaștere a limbii engleze, Marcel Ciolacu a spus: ”Vă fac o promisiune, după 8 ianuarie vin la dvs. în emisiune și vorbim doar în engleză. Cu engleza mea, nu tocmai perfectă, am băgat România în Schengen aerian și maritim, am negociat cu premierul Aliev gaze naturale, cu președintele Erdogan să circulăm doar cu buletinul. Doamna Meloni mi-a spus că vorbesc acceptabil engleză. Cu Pedro Sanchez am discutat dubla cetățenie a românilor, cu Olaf Scholz am discutat un potențial parteneriat strategic”

Întrebare adresată de Nicolae Ciucă: Orice v-aș întreba, ați minți. Cum se simt părinții victimelor de la Colectiv când îi văd pe primul rând pe premierul Colectiv și pe listă la Giurgiu pe primarul Colectiv?

Marcel Ciolacu: Victor Ponta (premierul de la momentul tragediei din Colectiv – n.red.) a plătit deja politic.

Întrebare: Ați afirmat că nu ați intervenit niciodată pentru nepotul dvs. Cum explicați angajarea lui în 2013 drept consilier al ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici? Nepotul dvs. era atunci vânzător la benzinărie.

Marcel Ciolacu: Nepotul meu l-a cunoscut pe Teodorovici când a venit să candideze la Buzău, a fost unul dintre tinerii care au mers cu el prin Buzău și l-au susținut. Era consilier al ministrului, pe alt domeniu. Din câte îmi amintesc, cu un sfert de normă. Un lucru foarte bun pentru orice tânăr. Nu pot să îmi omor familia. Eugen poate să spună exact toată povestea.

Întrebare: Ați dat în judecată Secretariatul pentru Revoluționari din subordinea guvernului. Cum ați obținut certificatul de revoluționar?

Marcel Ciolacu: Am participat la Revoluție. Am dormit în Palatul Comunal, am păzit Palatul Comunal. Toată lumea a declarat că am participat la revoluție. Am vrut să dau în judecată, dar mai mulți colegi mi-au spus că nu e bine. Am retras acea plângere. E dreptul meu să și greșesc. Important e că nu am continuat în această greșeală. Am documente, am poze, legitimații din 21 și 22 decembrie.

Întrebare Mircea Geoană: Cum e posibil ca firma nepotului dvs cu cifră de afaceri 13 lei să câștige fonduri PNRR de 20 de milioane de euro?

Marcel Ciolacu: Geoană a făcut o varză specifică lui. Nepotul meu a depus un proiect alături de alt partener. În ghidul prevăzut trebuia să fie o companie nouă cu un singur obiect de activitate. Nepotul meu nu a luat nici un ban. E un proiect în derulare. Dacă și eu și dl Tudose și nepotul meu depuneau proiecte, proiectul nepotului meu nu lua locul proiectului dlui Tudose pentru că mai sunt fonduri disponibile. Deci el nu a luat locul nimănui. Normal că apoi au venit la companie cheltuielile cu consultanții, cofinanțarea. Dacă cineva din statul român spune că eu l-am sunat ca să intervin pentru nepotul meu, plec din politică. E un băiat deștept, un copil muncitor. L-am întrebat dacă are afaceri cu statul, a spus că nu.

După acest schimb de replici, fostul ministru EUgen Teodorovici i-a transmis următorul mesaj moderatorului Mihai Gâdea: ”L-am angajat consilier pe Mihai Ciolacu pentru că am vrut să dau o șansă unui tânăr să cunoască un domeniu nou, al fondurilor europene”.

Întrebare: Ați spus despre Simion ”cum să fac eu un blat cu un astfel de om”?. Dar cu cine ați făcut blaturi?

Marcel Ciolacu: Nu am făcut niciodată blaturi politice. Eu am negociat în politică, și sunt un bun negociator. E un fals de campanie cu Simion, nu am făcut nici un blat cu Simion. PNL și-a construit toată campania pe tema aceasta.

Întrebare: De ce vă spune băiatul dvs. Old Man?

Marcel Ciolacu: Educația lui Filip se datorează soției mele, Roxana.

Întrebare: Nu sunt suficiente explicațiile despre nepotul dvs. Să ajungă proprietarul unei firme preluate de la o doamnă al cărei soț a fost pus șeful Agenției Medicamentului, cum e posibil?

Marcel Ciolacu: Nu e adevărat. L-am întrebat special pe Mihăiță (nepotul – n.red.). Mi-a spus că nu a cumpărat nici o firmă. Are 40% dintr-o firmă cu farmacii sătești care a făcut anul trecut profit de 60.000 de lei. Profitul lui înseamnă fabuloasa sumă de 2.200 de lei de la acea companie. Cine e angajat la Medicamente – e fostul vicepreședinte al Asociației Farmaciștilor, cu un CV impecabil, de ce îi trebuia o firmă? Am văzut că au explodat afacerile cu statul acestui asociat al nepotului meu. Contractele cu statul reprezintă 0,3% din cifra de afaceri. Nepotul meu nu a furat, nu a beneficiat de nimic de la mine – poate din experiența mea. Nu a făcut nimic imoral. Nu e milionar. Are o casă la Buzău plătită în rate, are o mașină de la companie, e un om normal. Dl Ciucă scoate aceste știri. Am văzut atacurile scoase din partea PNL. Nepotul meu ar trebui să fie președintele PNL.

Întrebare: Creșteți taxele anul viitor?

Marcel Ciolacu: Nu. Și nici cota unică nu o voi schimba

Întrebare: Dețineți direct sau prin interpuși apartament la Nordis?

Marcel Ciolacu: Nu

Întrebare: Aveți prieteni sau în cercul intim pe cineva?

Marcel Ciolacu: Nu

Întrebare: Dar acum două săptămâni ați spus că v-a sunat cineva

Marcel Ciolacu: E vorba de Adrian, un prieten din Buzău. Eu l-am sunat pe dl Simonis, au făcut ședință imediat și au modificat imediat legislația. Erau și alte cazuri decât Nordis. Trebuia intervenit mai demult dacă Parlamentul sau premierul ar fi fost informați.

Întrebare: Nici o instituție a statului nu v-a adus la cunoștință neregulile de la Nordis de când sunteți premier?

Marcel Ciolacu: Nu

Întrebare: De unde aveți informația că există o fermă de troli care lucrează pentru Geoană? De la instituții?

Marcel Ciolacu: Am această informație din zona politică, nu de la statul român. Aștept ca statul român să facă lumină în acest caz

Întrebare: Ați fost întrebat la o emisiune ce diferențiază covrigii de Buzău de cei din Brașov. Ați răspuns că cei de Buzău au gaura mai mică. Extrapolând de la covrigi la candidați, de ce ar avea un candidat de Buzău găurile în pregătire și adecvare mai mici decât ceilalți candidați?

Marcel Ciolacu: Îmi plac foarte mult covrigii de Buzău. Au un gust anume, sunt făcuți manual în cuptoare speciale, nu am produs niciodată. Există un lanț de magazine peste tot în România.

Întrebare: Văd în țară 3 premieri PSD post-Colectiv. Nu avem nici acum spital de arși. Știți pe ce loc e România la decese tratabile? Pe primul loc.

Marcel Ciolacu: E un raport care face trimitere la anul 2020. În acel moment, cu lipsa de acces, am speriat lumea, eram pe primul loc în lume cu excesul de mortalitate pentru că s-au închis spitalele în pandemie. Trebuie să facem achizițiile medicale centralizat.

Întrebare: Aveți în minte un nume de premier?

Marcel Ciolacu: Nu, pentru că am spus că nu va fi de la PSD

Întrebare: Veți mai fi președinte PSD dacă pierdeți alegerile?

Marcel Ciolacu: Dacă nu mai sunt un plus pentru partid, nu am nici o problemă să fac un pas în spate

Întrebare: Pe cine veți propune la SRI? Pe Mihai Tudose?

Marcel Ciolacu: Mihai Tudose nu va fi niciodată la SRI. Nici Sorin Grindeanu. Le place foarte mult politica. Mandatele șefilor de servicii trebuie să fie legate de mandatele președintelui: să nu fie mai mult de două mandate și să fie de 5 ani. Cred că cutuma ca un serviciu să fie propus de Putere și altul de către Opoziție e una corectă. Chiar dacă pare că e atributul meu, e atributul Parlamentului, pentru că ei votează. Chiar dacă pare că e atributul meu, e propunerea CSAT. Voi discuta cu puterea și cu opoziția.

Întrebare: Schimbați șeful SPP?

Marcel Ciolacu: Eu nu schimb pe nimeni, eu doar numesc. CSAT dă avizul

Întrebare: Nu ați supravegheat ca premier ca armata să cheltuiască tot bugetul alocat. Va fi la fel ca președinte?

Marcel Ciolacu: Nu, nu a existat nici o problemă privind plățile în apărare.

Pus să recunoască mai mulți lideri străini, Ciolacu nu a știut cine e Mike Johnston (președintele Camerei Reprezentanților din SUA) și i-a stâlcit numele premierului britanic Keir Starmer, pe care l-a pronunțat ”Sturmer”.

Întrebare: Care e dobânda la care se împrumută românii, e cea mai mare din UE?

Marcel Ciolacu: Nu e cea mai mare din UE.