Marcel Ciolacu, după ce Nicolae Ciucă a anunțat că vrea o guvernare de dreapta: Să explice cum am avut discuțiile ca PSD să intre la guvernare atunci când erau aproape de o criză socială, economică și energetică / Sunt convins că volumul lui Ciucă va fi un best seller

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat miercuri că președintele PNL Nicolae Ciucă, care a spus că vrea o guvernare de dreapta după alegerile parlamentare, ar trebui să explice public cum a cerut PSD să intre la guvernare în 2021.

”Dacă am fi corecți, trebuia atunci când eram aproape de o criză socială, economică și energetică cu acel ministru celebru (Virgil Popescu – n.red.) care țipa să lăsăm piața liberă, ar fi corect să explice cum am avut discuțiile ca PSD, care cel mai bine ar fi stat în opoziție, să-și asume intrarea la guvernare, și bine am făcut, pentru că vedem acum realizările”, a spus Marcel Ciolacu atunci când a fost întrebat de reporteri despre declarațiile lui Ciucă.

”Eu am crezut că am scăpat de președinții care nu respectă Constituția. Ca să guvernezi trebuie să câștigi alegerile. Peste tot în Europa, partidul care câștigă alegerile desemnează premierul și vede apoi dacă își construiește majoritatea. Nu aș vrea să ne întoarcem la trecut, mai ales că mandatul președintelui care a făcut așa se va finaliza anul acesta”, a mai spus Ciolacu.

El a evitat să comenteze dezvăluirile potrivit cărora sutele de panouri care promovează cartea lui Nicolae Ciucă ”Un ostaş în slujba ţării” au fost plătite din bani publici, din subvenţiile primite de PNL. Ciolacu a spus ironic că, având în vedere intensa promovare, cartea lui Ciucă va fi ”un best-seller”.

Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat, miercuri, în timpul unei vizite pe şantierul Autostrăzii A7 din judeţul Buzău, ce părere are despre faptul că panourile prin care este promovată cartea semnată de preşedintele PNL Nicolae Ciucă au fost achitate din fonduri publice, din subvenţia primită de PNL ca partid parlamentar.