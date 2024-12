Marcel Ciolacu, despre numirea avocatului Marinescu la Justiție: ”O Românie cu zero corupție”

Premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, duminică seară, despre numirea avocatului Marinescu la Justiție: ”O Românie cu zero corupție”. A spus despre acesta că este avocat care poate reprezenta clienți la Înalta Curte de Casație și Justiție (cel mai înalt grad profesional al avocaților, n.red.), cu experiență și care a fost ales președintele Comisiei Juridice din Parlament:

”Avocat de Înalta Curte, un om cu foarte multă experiență, era ales președintele Comisiei Juridice, partidul îl susține. Ce societate vrem să construim? O societate în care nimeni nu are drept la apărare sau vrem să judecăm un avocat… Ce fel de Românie vreți să avem? Eu vreau o Românie în care să fie zero corupție, să nu fie niciun fel de corupție și zero încălcări ale drepturilor omului. Trebuie să dăm șanse și altor oameni. Ați văzut cu toții că societatea românească se schimbă. Am vorbit cu domnul viitor ministru la telefon. Este parlamentar PSD”, a spus Marcel Ciolacu.

știre în curs de actualizare