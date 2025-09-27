Manchester United, un nou rezultat dezamăgitor: Înfrângere în compania lui Brentford, scor 3-1

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Manchester United nu se regăsește în acest sezon și încasează încă o lovitură în lupta pentru revenirea pe o poziție de cupe europene – eșec în deplasare împotriva celor de la Brentford, scor 3-1, în etapa a șasea din Premier League.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Brentford, destabilizată de plecări importante înainte de începerea campionatului, a deschis rapid scorul prin Igo Thudor în minutul 8, ca în minutul 20 să-și treacă dubla în cont pentru a-și pune echipa într-un avantaj sănătos după prima jumătate de repriză jucată. United a revenit pe tabelă în minutul 26 după reușita lui Sesko, iar scorul la pauză era de 2-1 pentru formația gazdă.

În repriza a doua Man United a avut șansa să egaleze situația, dar Bruno Fernandes a irosit o lovitură de pedeapsă (min. 76), iar cireașa de pe tort a fost pusă de Jensen, care a marcat pentru 3-1 în ultimele momente ale jocului.

Astfel, Man United rămâne în josul clasamentului, cu 7 puncte adunate în 6 partide, și cu o prestație care încă lasă de dorit. Brentford este pe 11, tot cu 7 puncte, în același număr de meciuri.

Pentru Man United urmează duelul cu nou-promovata Sunderland, pe Old Trafford, în timp ce Brentford o primește pe cealaltă formație din Manchester pentru un alt duel de foc.