Mai multe persoane au fost ucise în urma unui atac cu rachete asupra orașului Belgorod din Rusia

Cinci persoane, printre care și un copil, au fost ucise în urma unui atac cu rachete asupra orașului Belgorod din Rusia, a transmis guvernatorul regiunii, citat de Reuters.

Alte 18 persoane, între care cinci copii, au fost rănite, potrivit lui Viacheslav Gladkov, guvernatorul regional.

Roman Starovoit, guvernator în regiunea vecină Kursk, a transmis că au fost lovite un mall, o zonă rezidențială și o bază sportivă.

Belgorod under heavy shelling

Residents of the city reports several hit shells, cars were damaged, a shopping center was also damaged. According to preliminary data, at least 10 people were injured, there are dead.

The authorities have not officially commented on the… pic.twitter.com/hHUTgHmx8O

— NEXTA (@nexta_tv) February 15, 2024