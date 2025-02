VIDEO Mai multe persoane au fost înjunghiate la Dublin / Atacatorul a fost retinut

Un atac cu cuţitul s-a soldat, duminică, cu rănirea mai multor persoane în capitala irlandeză, iar poliţia, care vorbeşte despre un „incident grav”, a anunţat că a reţinut un bărbat, relatează The Irish Times, conform News.ro

Poliţia irlandeză a precizat că bărbatul se află în prezent „în custodie la un post de poliţie din nordul oraşului” şi dă asigurări că „nu mai există niciun risc pentru public”.

Una dintre victime ar fi fost atacată în prag după ce s-a întors acasă. Cele trei victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri pentru răni care nu pun viața în pericol.

Now, ballymun wtf is happening in Dublin pic.twitter.com/w1F32IW1gb

— paul nolan (@paulnolan19164) February 9, 2025