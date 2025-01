LIVE Un avion cu 64 de persoane la bord s-a prăbușit în râul Potomac, lângă Washington / S-a ciocnit cu un elicopter Black Hawk cu 3 militari la bord / CNN: Nu sunt supraviețuitori până în acest moment

Un avion de pasageri s-a prăbușit în râul Potomac, în apropierea Aeroportului Național Reagan din afara Washingtonului, transmite CNN. Toate decolările și aterizările au fost oprite, transmite aeroportul. Avionul aparținea American Airlines și s-a ciocnit cu un elicopter militar Black Hawk, conform Administrației Federale a Aviației, transmite NBC.

UPDATE 08:01

Operațiunea de căutare și salvare a supraviețuitorilor coliziunii aviatice de miercuri devine din ce în ce mai sumbră, potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine, informează CNN.

Sursa a descris imaginile de la salvatori ca fiind „uimitoare”, spunând că era greu să înțeleagă ce vedeau. Avionul, au spus ei, era desfăcut în mai multe bucăți.

Două surse din cadrul forțelor de ordine și o sursă familiarizată cu situația confirmă că niciun supraviețuitor nu a fost recuperat până în acest moment.

Potrivit sursei, oficialii se pregătesc ca aceasta să fie cea mai mortală catastrofă din DC din ultimele decenii, de când un zbor Air Florida s-a prăbușit pe podul de pe strada 14, care leagă Arlington, Virginia, și Washington, DC, în 1982.

Primarul Washington DC, Muriel Bowser, va lua parte la conferința de presă de la ora 12:30, precizează echipa sa.

UPDATE 07:33 CEO-ul American Airlines, Robert Isom, spune că se va îndrepta spre Washington, DC, pentru a evalua coliziunea avionului și pentru a sprijini angajații, transmite CNN.

Compania aeriană a înființat, de asemenea, o linie telefonică de asistență pentru prieteni și familie la 1-800-679-8215.

UPDATE 07:29 NBC transmite că două avioane s-au evitat la limită pe pistă în luna mai: Unul fusese autorizat să decoleze, iar celălalt fusese autorizat să aterizeze pe o pistă transversală. În aprilie, două avioane aflate la sol aproape s-au ciocnit. În niciunul dintre aceste incidente nu a avut loc nicio coliziune și nu au existat răniți.

UPDATE 07:07 Nu există niciun indiciu de criminalitate sau terorism în accident, a declarat un înalt oficial FBI de la biroul din Washington. FBI este pregătit să acorde asistență, a spus oficialul citat de NBC.

UPDATE 07:05 Pista principală a aeroportului Reagan este utilizată pentru 90% din zboruri și a fost numită „cea mai aglomerată pistă din America”, cu peste 800 de decolări și aterizări zilnice, potrivit autorității locale pentru aeroporturi, transmite presa americană.

Președintele Autorității aeroportuare metropolitane din Washington a declarat în 2023, când a pledat împotriva propunerii de suplimentare a zborurilor, că aeroportul „funcționează la capacitate maximă”.

Autoritatea a declarat că aeroportul are un coridor restricționat pentru decolări și aterizări și că „piloții clasifică în mod obișnuit DCA printre cele mai dificile aeroporturi din țară”, distanța fiind necesară pentru menținerea siguranței.

UPDATE 06:53 Black Hawk-ul armatei americane care s-a ciocnit miercuri cu un avion de pasageri se afla într-un zbor de antrenament în momentul incidentului, a declarat pentru CNN șeful media al Joint Task Force-National Capital Region, Heather Chairez.

Batalionul 12 Aviație, cu baza la Fort Belvoir, asigură transportul cu elicopterul și „suportul tehnic de salvare” pentru Regiunea Capitalei Naționale.

Nu este clar de unde a decolat Black Hawk înainte de coliziune.

UPDATE 06:48 Un martor ocular citat de NBC care conducea spre casă în apropierea aeroportului a povestit ce a văzut în momentul accidentului:

Ari Schulman a spus că a văzut ceea ce părea a fi un avion care aterizează, dar apoi s-a uitat înapoi câteva momente mai târziu și a văzut că „arăta foarte, foarte greșit”.

UPDATE 06:46 O sursă citată de CNN spune că avionul este ”făcut bucăți în apă”, iar elicopterul este, de asemenea, în apă, în apropiere.

UPDATE 06:43 Președintele Trump a transmis că a fost „pe deplin informat cu privire la teribilul accident” și că monitorizează situația. „Dumnezeu să le binecuvânteze sufletele”, a spus Trump citat de Washington Post.

UPDATE 06:40 Într-o declarație citată de Washington Post, American Airlines a precizat că la bordul zborului American Eagle 5342, care se îndrepta de la Wichita, Kansas, către Aeroportul Național Reagan, se aflau 60 de pasageri și patru membri ai echipajului. Aeronava, operată de PSA Airlines, era un CRJ-700.

UPDATE 06:36 Poliția a scos mai multe cadavre din apă, potrivit oficialilor și persoanelor familiarizate cu situația, care au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizate să discute despre incident, transmite Washington Post.

UPDATE 06:32 Purtătorul de cuvânt al Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, a emis miercuri seară o declarație pe X în care se declară „profund întristat” de coliziunea în aer a unui avion de pasageri cu un elicopter Black Hawk al armatei americane în apropierea Aeroportului Național Reagan:

I’m deeply saddened to learn about the horrific tragedy at Reagan National Airport.

Please join me in praying for everyone involved as well as our first responders.

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 30, 2025