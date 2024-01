LIVE Ciolacu, interviu la Antena 3, în plină criză cu transportatorii și fermierii care protestează în toată țara: Protestele sunt îndreptățite / Cred că într-o zi, două se rezolvă / Toate aceste lucruri sunt căpușate politic

Premierul Marcel Ciolacu a ieșit, luni seara, în interviu la Antena 3, într-un moment de criză majoră în toată țara, cu drumuri, vămi, portul Constanța, blocate de protestele transportatorilor și fermierilor. G4Media.ro transmite LIVE principalele declarații.

Premierul a apreciat că protestele sunt „îndreptățite”, dar că trebuia început un dialog cu autoritățile.

„Îmi pare rău că s-a pornit un fel de război”, a spus Marcel Ciolacu.

Șeful Guvernului susține că „într-o zi, două” se va ajunge la un acord cu protestatarii. Premierul a afirmat că 99% din solicitările fermierilor s-au rezolvat, iar în privința transportatorilor sunt încă negocieri, inclusiv cu asiguratorii.

Ciolacu a subliniat că a învățat multe din acest conflict.

Premierul a afirmat, totuși, că „toate aceste lucruri sunt căpușate politic”.

„Ce vă pot spune cu sinceritate, că mă țin genunchii, voi rezolva problemele acestor oameni și a celor care vor avea”, a ținut să sublinieze Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu:

Eu am răspuns invitației dumneavoastră înainte de a fi această criză.

Aceste proteste sunt legitime? Am încercat să înțeleg de unde au pornit aceste proteste. Din punctul meu de vedere, ca premier, sunt îndreptățite. Nu sunt lucruri pe care le-am făcut eu în cele 6 luni de prim-ministru. Sunt frustrări acumulate, a fost pandemie, război, emoție pe preț mare, apoi a scăzut prețul (pe cereale, n.red.)

A fost un factor cumulat, lucruri care n-au ținut neapărat de un guvern, dar lucruri pe care trebuia să le sesizăm.

De șase luni de când sunt prim-ministru nicio boabă de grâu nu a rămas pe teritoriul României.

Toate camioanele se sigilează, va veni și sigiliul electronic, sunt cântărite când intră în România și când ies, sistemul e foarte bine pus la punct.

Am găsit înțelegere la Comisia Europeană să nu mai importăm nici zahăr și făină.

Sunt și foarte multe povești. Asta am vorbit și cu ministrul Agriculturii și Transporturilor.

Abordarea trebuia una diferită de la marii agricultori care și-au putut permite unele pierderi la micii fermieri.

La fel s-a întâmplat și la transportatori (trebuia o abordare diferită, n.red.) pentru marii transportatori și pentru cei mici.

Ce îmi pare rău e că s-a pornit un fel de război între agricultori și transportatori și Guvernul României sau autorități în general. Încă nu s-a scandat nimic cu rea credință. Acest dialog trebuia început cu autoritățile și dacă nu se găsesc soluții sau exista o opacitate a Guvernului să se fi ajuns apoi la o zonă extremă de încercare a blocării drumurilor.

Anul trecut am reușit să închidem România într-un echilibru macroeconomic.

Aproape 99% din solicitările de la Ministerul Agriculturii s-au închis. Ce mi-e mie ciudă e că 90% din ele erau bugetate pe anul în curs.

După întâlnirile de azi de la minister, înțeleg că toate problemele au fost rezolvate.

Sunt îndreptățiți să aibă două linii de trafic, una membri ai UE, una membri non-UE.

Nu rezolvăm nimic dacă blocăm Portul Constanța. Nicio grână nu se vinde pe teritoriul României.

Piața a fost perturbată atunci, imediat după izbucnirea războiului, 34 de milioane de tone au tranzitat România.

Cântarele: Noi avem cântare pe zona de frontieră cu UE, cu Ungaria spre exemplu sau cu Bulgaria, nu e nevoie să cântărim (în ambele țări, n.red.).

Rovinieta: Dacă ai stat la coadă o zi întreagă e normal să nu te amendeze pentru că nu ai mai circulat, ai stat la o coadă de 2-3-4 kilometri.

Sunt lucruri mărunte acumulate în timp, care au acumulat frustrare, micilor fermieri li s-a părut o hărțuială, lucruri pe care le-am îndreptate.

La transportatori avem încă o negociere privind RCA, înțeleg că șeful ASF a avut o discuție cu asiguratorii, rămâne ca și eu să stau de vorbă cu asiguratorii, să vedem limitele pe care ne putem încadra.

Mi se pare mult cât este RCA acum, chiar dacă avem o incidență de departe cea mai mare din Europa, 20%.

Am avut vreo șase falimente la firmele de asigurări.

A venit acciza la motorină, e prinsă în PNRR.

Am discutat cu Ministerul de Finanțe, cred că este posibil ca jumătate din noua acciză să o putem întoarce la transportatori și distribuitori.

Eu nu am voie să dau înapoi, nu pot să redeschid jaloane închise în PNRR. Am țipat un an și jumătate că nu știu ce e scris în PNRR, nu mi-am asumat eu aceste măsuri.

Nu mă pot duce la președinta Comisiei să spun că nu îmi asum ce a făcut Cîțu în PNRR, că mă dă afară pe ușă, nu ești un om serios, tu reprezinți statul român, și el a reprezentat statul român.

Eu cred că într-o zi, două rezolvăm. Înțeleg că pentru fermieri există deja o recomandare de retragere.

Dacă blocăm economia României, ce facem? Suntem unul dintre singurele state din UE care nu a intrat în recesiune.

Dacă vrem din nou să redirecționăm toți banii pe consum, România se prăbușește.

Eu am învățat foarte multe din acest conflict. Suntem în discuții cu medicii de familie.

Despre RCA: Putem pune un preț de referință. Există discuțiile, trebuie să stăm de vorbă și cu asiguratorii, eu nu pot să-i trimit pe ei în faliment, că nu am rezolvat nimic.

Nu pot să dublez RCA. Trebuie să existe un echilibru, nu mai putem fi atât de rigizi.

Eu nu sunt Ceaușescu să dau mâine ordonanțe și decrete și decizii, au intrat în sistemul de transparență…

Toate aceste lucruri sunt căpușate politic.

Nu, categoric nu (nu vom intra în recesiune).

Negociez orice. Am o linie roșie: Digitalizarea ANAF va fi anul acesta, voi continua reorganizarea sistemului bugetare, știu că deranjez.

România, o spun cu toată tăria, este în direcția corectă.

Ne-am pierdut răbdarea? Și eu îmi pierd răbdarea. Mai ales după atâtea frustrări, după atâta batjocură, după atâta umilință. Sunt ferm convins că toate aceste lucruri s-au acumulat. De aceea am început prin a spune că sunt îndreptățiți (protestatarii, n.red.)

Ce vă pot spune cu sinceritate, că mă țin genunchii, voi rezolva problemele acestor oameni și a celor care vor avea.

Există o mână nevăzută în proteste? Întotdeauna există, dar ăsta e jocul politic.

Statul Român cheltuie prin Casa de Sănătate în jur de 1 miliard de euro lunar.

Nu se va închide niciun cabinet de medic de familie, îmi doresc o creștere a serviciilor medicale.

Până să vin la emisiune am semnat numirea noului președinte la Casa de Sănătate, un medic de familie din Cluj. O doamnă foarte respectată, n-am reținut numele.

Există medici de familie care câștigă per capita, nu neapărat pe servicii medicale, peste 10.000 de euro, mi se par sume un pic cam mari.

Dacă tot vrem, trebuie să ordonăm această țară, trebuie să creăm o medie. Nu pot să existe medici în orașele mari, dezvoltate, care să câștige peste 15.000 de euro și un medic din zona rurală să câștige o sumă foarte mică, trebuie să existe o echitate socială.

Nu pot să accept că un profesor care are 10 olimpici să fie plătit la fel cu unul în care toată clasa nu a luat Bacalaureatul.

știre în curs de actualizare