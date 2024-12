LIVE Alegeri parlamentare: S-au deschis secțiile de vot / 250.000 de români au votat în țară, până la ora 08:00 / 170.000 de persoane au votat în diaspora

Peste 18 milioane de români sunt așteptați la urne, duminică, pentru a-și vota parlamentarii care vor face legile pentru următorii patru ani. Secțiile de vot s-au deschis la 07:00 și se vor închide la 21:00. Până la această oră, în diaspora au votat puțin peste 170.000 de persoane.

G4Media vă prezintă cele mai importante momente din ziua votului pentru legislativul României. Prezența la urne și rezultatele pot fi consultate, live, AICI

UPDATE 08:12 Călin Georgescu a votat duminică dimineață: „Am votat pentru pace, nu pentru război. Am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată total neamului româneasc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a declarat candidatul independent la alegerile prezidențiale.

UPDATE 08:04 Liderul PNL Ilie Bolojan a făcut declarații la ieșirea de la urne: „Am votat astăzi cu gândul la România modernă, la România europeană. Îi îndemn pe toți românii să se ducă la vot, pentru că fiecare vot contează. Am votat pentru valorile noastre, pentru familie, pentru comunitate și pentru țară”.

UPDATE 08:00 Aproximativ 250.000 de români au ajuns la urne în țară, în prima oră de votare. Prezența la vot a ajuns la 2.34%.

UPDATE 07:47 Peste 200.000 de români au votat în țară până la această oră. Prezența la vot a trecut de 2%.

UPDATE 07:35 Preşedintele AUR, George Simion, a declarat că a votat cu gândul la Ziua Naţională, la tineri şi că a votat ca pentru prima oară după 35 de ani „să ne eliberăm de lanţuri, de cătuşe” şi ”de cei care caută să ne ţină prizonieri în sărăcie într-o ţară bogată”, transmite News.ro.

UPDATE 07:29 Aproximativ 45.500 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizaţi pentru duminică, pentru a asigura climatul de ordine publică, protecţia secţiilor de vot şi cercetarea sesizărilor privind posibile incidente electorale, transmite Agerpres. Prima declarație a reprezentanților MAI va avea loc la ora 08:00.

UPDATE 07:23 BEC a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri, la nivel naţional, transmite Agerpres.

Au fost acreditate să efectueze sondaje de opinie la ieşirea de la urne, la nivel naţional, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor:

– Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS

– The Center for International Reserch and Analyses

– Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE

– ARA Public Opinion SRL

UPDATE 07:19 Peste 100.000 de români au votat în țară, până la această oră.

UPDATE 07:00 S-au deschis secțiile de vot în România.

Peste 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi duminică la urne, în cele aproape 19.000 de secţii organizate în ţară, pentru a alege viitorii parlamentari, transmite Agerpres.

Potrivit Autorităţii Electorale Permanente, în ţară sunt organizate 18.968 de secţii de votare.

În Bucureşti sunt aproape 1.300 de secţii: în Sectorul 1 – 166; Sectorul 2 – 202; Sectorul 3 – 294; Sectorul 4 – 189; Sectorul 5 – 198; Sectorul 6 – 240.

În ţară alegerile se desfăşoară în ziua de duminică, iar în străinătate se votează sâmbătă şi duminică.

În ţară, votarea se desfăşoară duminică, între orele 7,00 – 21,00. La ora 21,00, preşedintele biroului electoral al secţiei declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului de vot.

Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul constituţional până cel mult la ora 23,59.

Un număr de 31 de partide şi alianţe şi 19 organizaţii ale minorităţilor naţionale participă la scrutinul din 1 decembrie.