Lista celebrităților care au murit în 2024: Shannen Doherty, Maggie Smith și Alain Delon, între cele mai cunoscute

O listă de celebrități care au murit în acest an a fost întocmită de BBC, printre cei menționați se numără legenda actoriei, Maggie Smith, fosta vedetă a adolescenților Shannen Doherty și „cel mai frumos bărbat din cinema”, Alain Delon.

David Soul

În rolul lui Ken „Hutch” Hutchinson, jumătate din duoul de polițiști Starsky & Hutch, David Soul a devenit unul dintre cele mai mari vedete TV ale anilor 1970. Faima actorului american a dus la o carieră muzicală paralelă și la două hituri numărul unu în Marea Britanie, Don’t Give Up On Us Baby și Silver Lady. Mai târziu s-a mutat în Marea Britanie, unde a jucat în teatru și TV.

Shannen Doherty

Primul rol important al lui Shannen Doherty a fost în comedia neagră Heathers din 1988. Au urmat patru sezoane ale serialului TV Beverly Hills 90210. Personajul ei, Brenda, a fost o fată din Midwest mutată împreună cu familia ei în suburbia bogată din Los Angeles. Doherty a apărut și în serialul TV Charmed și filmul Mallrats.

Doamna Maggie Smith

Cariera de actorie a lui Maggie Smith a cuprins scenă, cinema și televiziune timp de peste 70 de ani. Cele mai cunoscute roluri din film includ The Prime of Miss Jean Brodie (pentru care a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță) și A Room with a View. În ultimii ei ani, ea a fost imperioasă Contesă văduvă de Grantham în Downton Abbey și Minerva McGonagall în filmele Harry Potter.

James Earl Jones

Actor american care a jucat în zeci de filme, dar al cărui rol cel mai faimos a fost probabil cel în care nu a apărut de fapt – vocea lui Darth Vader din trilogia originală Star Wars. James Earl Jones sa bucurat, de asemenea, de o carieră remarcabilă pe scenă, câștigând două premii Tony.

Ian Lavender

Cel mai tânăr membru al plutonului Home Guard din Dad’s Army, unul dintre cele mai iubite sitcom-uri ale BBC. Ian Lavender l-a jucat pe Pike, tânărul funcționar de bancă fără vicleșug și subiect al căpitanului Mainwaring (Arthur Lowe): „Băiat prost!” Mai târziu în viață, actorul născut în Birmingham a apărut în EastEnders.

Shelley Duvall

Cel mai faimos rol de film al lui Shelley Duvall a fost probabil Wendy, soția teroristă a lui Jack Nicholson din filmul The Shining al lui Stanley Kubrick. Ea a jucat în alte câteva filme apreciate de critici, inclusiv Annie Hall, Nashville și Thieves Like Us, precum și a apărut ca Olive Oyl în muzicalul din anii 1980, Popeye.

Donald Sutherland

Actor canadian care și-a început lungă carieră în televiziunea și teatrul britanic, înainte de a obține celebritatea cinematografică în filmele de război Kelly’s Heroes și The Dirty Dozen. Printre multele sale filme notabile s-au numărat M*A*S*H, Don’t Look Now, Casanova, Invasion of the Body Snatchers și Ordinary People. Mai recent, a jucat în trilogia The Hunger Games în rolul maleficului președinte Snow.

Alain Delon

Descris cândva drept cel mai frumos bărbat din cinema, parizianul Alain Delon a fost unul dintre vedetele de film din Europa în anii 1960 și 70, apărând în Plein Soleil, Le Samourai și The Leopard. Ultima apariție publică importantă a lui Delon a fost să primească un Palme d’Or onorific la Festivalul de Film de la Cannes, în mai 2019.

Anouk Aimée

Actriță franceză a cărei interpretare în filmul din 1966 Un bărbat și o femeie i-a adus un Glob de Aur și un premiu Bafta pentru cea mai bună actriță, precum și o nominalizare la Oscar – prima dată când un actor sau o actriță a fost nominalizat pentru un spectacol în limba franceză.

Dave Myers

O jumătate din duo-ul de bucătari la TV Hairy Bikers, Myers a călătorit prin Marea Britanie și prin lume împreună cu prietenul său Si King, gustând și gătind mâncare în timp ce mergeau. The Hairy Bikers a publicat peste 30 de cărți de rețete, vânzându-se în peste șase milioane de exemplare și și-au documentat pierderea în greutate în Hairy Dieters: How To Love Food And Lose Weight.

Annie Nightingale

Prima prezentatoare de la BBC Radio 1 și cea mai longevivă DJ a postului, Annie Nightingale s-a alăturat postului în 1970 și și-a difuzat ultima emisiune în decembrie 2023. Era pasionată de o gamă largă de muzică, susținând genuri, de la rock progresiv și punk. la acid house și thrash. Ea a fost, de asemenea, o prezentatoare de lungă durată a emisiunii The Old Grey Whistle Test de la BBC Two.

Michael Mosley

Doctor, realizator radio și autor renumit pentru popularizarea ideii de post intermitent, cărțile lui Michael Mosley despre dietele 5:2 și Fast 800 au fost bestselleruri internaționale. Seria sa de la BBC Radio 4 Just One Thing, care sa concentrat pe sfaturi simple și accesibile de sănătate, a atras 25 de milioane de ascultători din întreaga lume.

Quincy Jones

Unul dintre cei mai mari producători de muzică ai secolului XX, Quincy Jones și-a început cariera lucrând cu Frank Sinatra. În anii 1980 a produs cele mai de succes două LP-uri ale lui Michael Jackson – Thriller și Bad – precum și a co-scris mai multe dintre melodii. Quincy Jones a creat și single-ul SUA pentru Africa, We Are The World.

Kris Kristofferson

Actor și muzician, Kris Kristofferson a avut succes ca interpret, dar mai mult impact ca compozitor, creând hituri printre care Help Me Through The Night și Me And Bobby McGee. Texanul a jucat și în filmele Pat Garrett și Billy The Kid, Heaven’s Gate și – bazându-se pe fundalul său muzical – remake-ul din 1977 a filmului A Star Is Born, alături de Barbra Streisand.