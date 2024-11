Lionel Messi, despre revenirea în orașul care i-a dat totul: „Simt că aparțin Barcelonei”

Lionel Messi a părăsit FC Barcelona în 2021 cu ochii în lacrimi, după ce Joan Laporta, președintele grupării de pe Camp Nou, nu și-a îndeplinit promisiunea electorală de a-i prelungi contractul.

A fost un „la revedere” cu multe emoții, Lionel plângând pe durata conferinței în care și-a anunțat despărțirea de Barca.

După experiența de la PSG (2021-2023), Messi a ajuns la Inter Miami, acolo unde-i are alături pe unii dintre foștii coechipieri de la FC Barcelona: Sergio Busquets, Jordi Alba și Luis Suarez.

Ajuns la 37 de ani, Lionel și-a exprimat cât se poate de clar dorința de a se întoarce la Barcelona, oraș care i-a dat totul.

„A trebuit să părăsim orașul și Catalonia, dar copiii mei sunt catalani și am trăit acolo toată viața mea. Simt că aparțin Barcelonei, în mintea noastră cu toții am gândit întotdeauna că vom trăi acolo în viitor. Copiilor mei, soției mele și mie ne lipsește viața în Barcelona, am lăsat multe lucruri acolo” – Lionel Messi, citat de Forbes.

Întrebat despre actuala echipă a Barcelonei, Messi a avut numai cuvinte de laudă, internaționalul argentinian fiind foarte satisfăcut de munca prestată la echipă de Hansi Flick.

Echipa are o prestație „spectaculoasă”, ceea ce însă „nu mă surprinde”, spune Messi.

Referindu-se la multitudinea de tineri pe care gruparea catalană îi are în lot, Lionel precizează că este minunat că „baieții au ocazia să joace. Când li se dă încredere, ei au răspunsul pe măsură pentru că au ajuns să cunoască atât de bine clubul și sunt obișnuiți cu modul în care joacă echipa”.

Radio Catalunya a anunțat că Lionel Messi ar urma să participe ca invitat special la gala de aniversare a 125 de ani pe care FC Barcelona îi împlinește în data de 29 noiembrie.

Lionel Messi a jucat pentru FC Barcelona între anii 2004 și 2021, perioadă în care a câștigat tot ce se putea câștiga alături de catalani.

Alături de Messi, gruparea catalană a trăit cea mai importantă perioadă din istoria de aproape 125 de ani.

„Yo me siento de Barcelona” Lionel Messi, el mejor jugador de la historia. pic.twitter.com/KiXVBiZSMu — F. C. Barcelona „El Fútbol Total” (@FCBfutboltotal) November 22, 2024

Publicitate electorală