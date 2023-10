Liev Schreiber, celebrul actor, regizor și producător de la Hollywood, intervenție live în deschiderea ediției aniversare Astra Film Festival (Parteneriat)

Liev Schreiber a devenit cunoscut la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000 prin apariția în câteva filme mainstream, printre care trilogia de filme horror Scream, Phantoms, The Sum of All Fears, X-Men Origins: Wolverine, Salt, Taking Woodstock și Goon. Publicul din România îl știe bine și din serialul TV Ray Donovan, în care a avut rolul principal (7 episoade, în perioada 2013-2020) și pentru care fost nominalizat la premii importante precum Emmy, Golden Globe, Critics Choice Television Awards, Sattelite Awards, Writers Guild of America.