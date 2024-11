Liderul Partidului Libertății, câștigătorul alegerilor din Olanda: „Am devenit Gaza Europei. Musulmani cu steaguri palestiniene vânând evrei. Nu voi accepta asta. Niciodată”

Într-o postare pe X, liderul Partidului Libertății din Olanda a comentat șocat scenele de o violență extremă care au avut loc pe străzile din Amsterdam după încheierea partidei dintre Ajax Amsterdam și Maccabi Tel Aviv.

„Un pogrom pe străzile din Amsterdam. Am devenit Gaza Europei. Musulmani cu steaguri palestiniene vânând evrei. NU voi accepta asta. NICIODATĂ. Autoritățile vor fi trase la răspundere pentru eșecul lor de a proteja cetățenii israelieni”, a scris Geert Wilders, liderul Partidului Libertății (PVV), care a câștigat alegerile parlamentare din Olanda, pe rețeaua de socializare X.

A pogrom in the streets of #Amsterdam.

We have become the Gaza of Europe.

Muslims with Palestinian flags hunting down Jews.

I will NOT accept that. NEVER.

The authorities will be held accountable for their failure to protect the Israeli citizens.

Never again.

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 8, 2024