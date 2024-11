Liderul extrremist AUR, George Simion: „Am fost singuri împotriva tuturor şi iată-ne astăzi, în picioare, vii şi pregătiţi de o nouă luptă. România are şansa să aibă un guvern suveranist şi un preşedinte suveranist”

Președintele formațiunii extremiste George Simion anunță că e pregătit să continue lupta electorală, sugerând că n-a avut niciun blat cu PSD, așa cum s-a speculat: Am fost singuri împotriva tuturor şi iată-ne astăzi, în picioare, vii şi pregătiţi de o nouă luptă!”, a transmis Simion într-un comunicat de pesă.

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat luni, 25 noiembrie, la Reghin, în judeţul Mureş, un eveniment de prezentare a soluţiilor pentru România. În cadrul evenimentului, George Simion, preşedintele AUR, a susţinut un discurs, transmite Agerpres.

George Simion a precizat că România are şansa să aibă un guvern suveranist şi un preşedinte suveranist.

„Am fost singuri împotriva tuturor şi iată-ne astăzi, aici, în picioare, vii şi pregătiţi de o nouă luptă! Am avut momente de răscruce. Momente în care nu ştiam cum să ajungem la victorie. Am avut momente când credeam că sistemul ăsta, PSD-PNL-UMDR, este invincibil şi nu reuşim să îl destructurăm. Ne-am bătut mult capul, ne-am consumat, de multe ori nu am putut spune public tot ce am făcut. Astăzi vin, într-o zi de luni, după o grea bătălie electorală, în faţa voastră, să vă spun că avem şansa să avem un guvern suveranist şi un preşedinte suveranist! Sunt tare bucuros pentru asta. România s-a trezit! Poporul îşi ia destinul în mâini. Suntem a doua zi după trezirea în conştiinţă a poporului român! Pentru prima oară după 35 de ani, PSD şi PNL au fost învinse de voinţa poporului român şi au fost aruncate în groapa istoriei politice. Românii au spus răspicat: fără PSD şi PNL!”.

Liderul AUR a atras atenţia asupra faptului că nu e bine să te bucuri de răul altuia, dar e o vorbă: când sapi groapa altuia, cazi singur în ea. El a mai spus că „acum s-a lămurit toată lumea că nu am făcut niciun blat cu PSD-ul”.