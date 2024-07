Liderii Partidului Democrat din SUA exclud înlocuirea lui Joe Biden din cursa prezidenţială

Democraţii cu funcţii de conducere au exclus duminică posibilitatea înlocuirii preşedintelui Joe Biden în cursa pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie, după o prestaţie slabă la dezbaterea cu Donald Trump, şi au cerut membrilor partidului să se concentreze în schimb asupra consecinţelor unei eventuale a doua preşedinţii a republicanului, relatează Reuters, citată de News.ro.

După zile de îngrijorare cu privire la prestaţia slabă a lui Biden de pe scenă în dezbaterea cu Trump, liderii democraţi au respins ferm apelurile ca partidul lor să aleagă un alt candidat prezidenţial mai tânăr pentru scrutinul din noiembrie.

Între timp, Biden, în vârstă de 81 de ani, s-a întâlnit duminică cu membrii familiei sale la reşedinţa prezidenţială de la Camp David. The New York Times a citat persoane apropiate care au declarat că familia lui Biden îl îndeamnă să rămână în cursă şi să continue să lupte. The New York Times susţine că una dintre cele mai puternice voci care l-au implorat pe Biden să reziste presiunilor de a renunţa la candidatură a fost fiul său, Hunter, care, la 11 iunie, a devenit primul copil al unui preşedinte în funcţie care a fost condamnat pentru o infracţiune, după ce un juriu l-a găsit vinovat că a minţit cu privire la consumul ilegal de droguri atunci când şi-a cumpărat o armă în 2018.

Ziarul mai susţine că unii membri ai familiei sale şi-au exprimat în privat exasperarea faţă de modul în care consilierii săi l-a pregătit pentru evenimentul de joi seară.

Pe de altă parte, o serie de apeluri pentru ca Biden să se retragă din cursă continuă de joi, iar un sondaj CBS post-dezbatere a arătat o creştere cu 10 puncte procentuale a numărului de democraţi care cred că Biden nu ar trebui să candideze la preşedinţie, la 46% de la 36% în februarie.

Liderii democraţi au respins însă această afirmaţie. „Categoric nu”, a răspuns senatorul democrat de Georgia Raphael Warnock, unul dintre democraţii văzuţi ca posibili înlocuitori ai lui Biden. „Se întâmplă ca dezbateriale să iasă prost”, a declarat el pentru emisiunea Meet the Press de la NBC. „Întrebarea este: Pe cine a reprezentat vreodată Donald Trump, în afară de el însuşi şi de oameni ca el? Eu sunt alături de Joe Biden, iar misiunea noastră este să ne asigurăm că va trece linia de sosire în noiembrie”, a declarat Raphael Warnock.

Liderul democraţilor din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, care ar putea deveni preşedinte al Camerei anul viitor, dacă partidul său va prelua controlul asupra Camerei la alegerile din noiembrie, a recunoscut că Biden a suferit un eşec, dar acesta nu este „nimic mai mult decât o pregătire pentru o revenire”, a spus el.

Senatorul Chris Coons din Delaware, unul dintre principalii susţinători ai lui Biden, a declarat în cadrul emisiunii This Week de la ABC News că Biden trebuie să rămână în cursă pentru a asigura înfrângerea lui Trump. „Cred că este singurul democrat care îl poate învinge pe Donald Trump”, a spus Coons.

Cu liderii democraţi mobilizaţi în jurul său, va depinde de Biden să decidă dacă doreşte să îşi încheie candidatura pentru realegere.

Dar alţi democraţi au lăsat deschisă posibilitatea alegerii unui alt candidat la preşedinţie.

Congresmanul Jamie Raskin a declarat pentru MSNBC că în cadrul partidului au loc „discuţii foarte oneste, serioase şi riguroase”. „Indiferent dacă el este candidatul sau altcineva este candidatul, el va fi principalul vorbitor la convenţia noastră. El va fi figura în jurul căreia ne vom aduna pentru a merge mai departe”, a declarat Raskin.

În timpul dezbaterii, Biden, care a vorbit încet şi răguşit, a avut o prestaţie neconvingătoare, în care s-a bâlbâit de mai multe ori.

Preşedintele Comitetului Naţional Democrat (DNC), Jaime Harrison, şi managerul de campanie al lui Biden, Julie Chavez Rodriguez, au avut sâmbătă după-amiază o convorbire telefonică cu zeci de membri ai comitetului din întreaga ţară. Este vorba despre un grup format din unii dintre cei mai influenţi membri ai partidului. Convorbirea a fost în parte un discurs de încurajare, în parte o întâlnire de planificare pentru viitoarea convenţie naţională, potrivit a două persoane care au participat la discuţii şi care au solicitat anonimatul.