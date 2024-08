Licitaţie pentru construcția primului parc acvatic din municipiul Baia Mare / Investiție de 152 de milioane de lei / ”Cetăţenilor li s-a promis de 30 de ani construirea unui ştrand” /

Primăria municipiului Baia Mare a lansat licitaţia publică pentru serviciile de proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări a primului Complex de agrement acvatic „Câmpul Tineretului”, a anunţat, miercuri, primarul Doru Dăncuş.

„Am lansat licitaţia publică (…) pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii mult dorit şi aşteptat de băimăreni. Luna trecută( iulie n.red.), am depus proiectul spre finanţare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 şi ne aflăm, în acest moment, în stadiul de evaluare. Este o investiţie deloc neglijabilă, în valoare de 152.677.360,62 lei şi cu o perioadă de implementare de 36 de luni. Am lansat această licitaţie publică cu clauză suspensivă, aşa cum am procedat şi vom proceda în continuare cu alte proiecte de interes pe care le-am depus sau urmează să le depunem spre finanţare, din dorinţa de a urgenta cât mai mult posibil realizarea lor. Vreau ca, în momentul în care identificăm şi obţinem finanţările necesare, să putem a doua zi să dăm drumul la treabă”, a declarat Doru Dăncuş, transmite Agerpres.

Primarul a mai adăugat, că proiectul de construcţie a parcului este în discuţie publică de peste 30 de ani.

„Sunt conştient că, în special acest subiect, este unul sensibil pentru băimăreni. Cetăţenilor li s-a promis de 30 de ani construirea unui ştrand, fapt care nu s-a întâmplat niciodată. Cu toate acestea, este un proiect pe care mi-am asumat să îl duc la bun sfârşit şi, alături de colegii mei din Primărie, facem tot posibilul să îl punem pe linie dreaptă cât mai curând. Promovarea şi dezvoltarea sectorului turistic este una dintre priorităţile mele. Am reuşit, de curând, să obţinem atestarea municipiului Baia Mare ca staţiune turistică de interes naţional. Este o bază pe care putem construi şi care poate aduce venituri substanţiale oraşului. Proiectul nostru este unul ambiţios, demn de un astfel de titlu, iar realizarea lui este o necesitate. Vorbim despre o investiţie de care se vor putea bucura nu doar băimărenii, ci şi turiştii, pe tot parcursul anului”, a spus Doru Dăncuş.

Conform studiului tehnic, parcul se va desfăşura pe o suprafaţă de peste 30.000 de metri pătraţi.

„Complexul de agrement acvatic se va desfăşura pe o suprafaţă de 32.684 mp şi va avea o capacitate de 1.500 de persoane zilnic pe perioada verii, respectiv 400 de persoane zilnic pe perioada iernii. Va cuprinde o clădire principală cu vestiare pentru vizitatori şi personal, zona de acces şi administrativă, bazine şi tobogane interioare, zonă de bucătărie, restaurant, grupuri sanitare, zonă de relaxare, un corp pentru depozitarea materialelor şi deşeurilor, un corp de alimentaţie publică, un bazin de legătură interior-exterior, un bazin pentru copii, un bazin pentru adulţi, un bazin de înot, o zonă exterioară amenajată pentru 1.100 de şezlonguri şi scaune, cu umbrele şi zone umbrite de vegetaţie, dar şi un teren de sport pe nisip”, a mai punctat Doru Dăncuş.