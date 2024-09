Laura Siegemund a câștigat cel mai lung meci de tenis de câmp înregistrat în ultimii 13 ani: patru ore

Jucătoarea germană Laura Siegemund a câştigat miercuri cel mai lung meci din ultimii 13 ani în circuitul profesionist feminin de tenis, informează agenţia DPA, citată de Agerpres.

Siegemund a învins-o în trei seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/1) pe chinezoaica Wang Xiyu, după patru ore şi nouă minute de joc, calificându-se astfel în sferturile de finală ale Openului Thailandei de la Hua Hin.

„Sunt fericită că am câştigat. Cred că a fost un meci bun. Poate au fost câteva momente în care au mai fost câteva greşeli, dar per total am luptat foarte mult”, a spus Siegemund după victorie. În cele din urmă, a fost „doar o bătălie” în care au contat forţa fizică şi mentalitatea, a adăugat ea.

Potrivit WTA, a fost pentru prima dată din 2011 când două jucătoare din circuit au stat mai mult de patru ore pe teren. Anterior, rusoaica Svetlana Kuzneţova şi italianca Francesca Schiavone s-au duelat timp de patru ore şi 44 de minute la Australian Open, în cel mai lung meci feminin la un turneu de Mare Şlem din era profesionistă.