Lasconi, despre crucea pe care o poartă la gât: Am primit-o de la prietena mea bună Neti Sandu. Spre deosebire de Firea pe mine nu m-a făcut un partid

Candidată la președinția României, lidera USR Elena Lasconi a povestit în emisiune la Digi24 istoria bijuteriei pe care o poartă constant la gât, respectiv un pandantiv în formă de cruce, obicei comentat în presă ca fiind unul „ostentativ”, cu scop electoral. Lasconi a subliniat că a primit crucea în dar de la „prietena bună” Neti Sandu, în 1999, când s-a transferat cu lucrul în București la ProTv.

”Am primit-o de la prietena mea bună. A fost cumpărată de la Obor. Am schimbat vreo 3 lănțișoare pentru această cruce și țin mult la ea, pentru că Net Sandu e o prietenă pe care m-am bazat, m-a ajutat mult și cu mutatul și cu bani împrumutați. Este o cruce pe care o port de foarte mult timp, dar care a fost remarcată doar acum”, a comentat Lasconi.

Pentru că și social-democrata Gabriela Firea obișnuiește să poarte o bijuterie similară, Lasconi a spus că ”pe ea n-a făcut-o un partid”, subliniind că Firea a avut în spate un partid mare care i-a oferit suportul electoral necesar câștigării alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Lasconi a mai spus că nu se consideră extrem de religioasă, dar că este fidelă credinței creștin ortodoxe.

„Părinții mei sunt penticostali, fratele meu care e în Australia e și el penticostal. Fiica mea are viziuni de stânga, eu de dreapta, dar acest lucru nu înseamnă că nu funcționăm ca o familie (…) Eu am ales să păstrez religia creștin ortodoxă pentru că l-am simțit pe Dumnezeu în viața mea, eu cred în această religie și asta am ales să fac”, a spus Lasconi.