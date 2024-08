Ce noutăți se anunță la Fashion Week Londra, Milano, Paris și New York / Armani, Givenchy și Tom Ford vor lipsi anul acesta

Luna modei se apropie, iar capitalele mondiale ale stilului se pregătesc pentru cea mai aglomerată lună a anului: spectacolele de primăvară/vară pentru femei.

După o scurtă pauză de vară în urma colecțiilor pentru bărbați și cele haute couture din iunie și iulie, Săptămânile modei feminine de primăvară/vară 2025 încep la New York pe 6 septembrie 2024. Cele care urmează sunt Londra, Milano și Paris; iată datele cheie și designerii pe care trebuie să îi cunoașteți înainte de noua perioadă a modei, conform independent.co.uk

Săptămâna modei de la New York: 6-11 septembrie

Săptămâna modei de la New York va începe vineri, 6 septembrie, cu o prezentare a AREA: un brand spiritual și extravagant fondat în New York City de designerii Piotrek Panszczyk și Beckett Fogg. După ce și-au depășit rădăcinile din centrul orașului, etosul AREA este unul al incluziunii și al farmecului ireverențios, injectând o energie jucăușă Gen-Z pop în modelele sale: alegerea perfectă pentru a da startul celebrei Săptămâni a modei multiforme din New York.

Spectacolele care vor urma vor include mărci ale designerilor americani, precum Brandon Maxwell, Coach și Michael Kors. O nouă apariție pentru NYFW este Off-White – o marcă purtată frecvent de modelele americane Bella Hadid și Kendall Jenner. Sub conducerea directorului de creație Ib Kamara, brandul va schimba Parisul cu New Yorkul, prezentându-se în după-amiaza zilei de duminică, 16 septembrie. În timp ce designerii anticipați din New York, precum Proenza Schouler, sunt încă absenți din program, vom asista la o renaștere a designerilor care revin, precum Tory Burch și Carolina Herrera, ambele prezentându-se luni, 9 septembrie.

Săptămâna Modei de la Londra: 12-17 septembrie

Următorul spectacol care va prelua frâiele va fi cel de la Londra, care începe puțin mai devreme în acest an pentru a evita suprapunerea cu Milano, care începe pe 17 septembrie. Este cea de-a 40-a aniversare a Săptămânii Modei de la Londra și este plină de o serie de sărbători de la etichete emergente și nume bine stabilite.

Harris Reed, Patrick McDowell și Standing Ground se numără printre fețele noi care vor face parte din programul londonez, în timp ce branduri britanice veterane precum Erdem, Simone Rocha și Burberry – care va prezenta cea de-a patra colecție de podium a lui Daniel Lee – își vor prezenta noile modele de primăvară/vară.

Alte mărci britanice includ Roksanda, Ahluwalia și Aaron Esh. Un designer anticipat care trebuie urmărit este Derrick – fondat de Luke Derrick, absolvent al Central Saint Martins – brandul s-a bucurat de multă audiență în sezonul trecut pentru croiala sa elegantă și contemporană pentru bărbați. Nensi Dojaka va reveni, de asemenea, pe podium după o scurtă pauză.

Săptămâna Modei de la Milano: 17-23 septembrie

Camera Nazionale della Moda, organizatorii Săptămânii modei de la Milano din acest an, au decis ca show-ul să se desfășoare cu o zi mai mult pentru a acorda mai mult timp calendarului său de peste 200 de întâlniri.

Prin urmare, săptămâna va începe cu Fendi pe 17 septembrie. Designerii de succes Prada, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana și Bottega Veneta își vor prezenta colecțiile foarte așteptate.

Printre cei care vor lipsi se numără Tom Ford – după plecarea directorului său de creație Peter Hawkings în iulie – și Giorgio Armani. Un debut de urmărit este cel al creatoarei londoneze Susan Fang, care va susține Dolce & Gabbana duminică dimineața, aducând o manieră fantezistă de grădină englezească la spectacolul cosmopolit.

Săptămâna Modei de la Paris: 23 septembrie – 1 octombrie

Pentru a încheia o lună furtunoasă de stil și spirit este Săptămâna Modei de la Paris. Momentul cel mai așteptat va fi prima colecție de podium a lui Alessandro Michele la Valentino, care a devenit directorul de creație al mărcii italiene în luna martie a acestui an, după plecarea sa de la Gucci.

O absență notabilă va include Givenchy – care este în prezent fără un director de creație. Alți maeștri ai modei care nu au directori de creație sunt Dries Van Noten și Chanel – ambii vor defila însă miercuri, 25 septembrie, și, respectiv, marți, 1 octombrie.