Ajuns la aproape 38 de ani, Novak Djokovic spune că nu are nicio intenție să se retragă

În doar câteva săptămâni, Novak Djokovic va împlini 38 de ani. Vârsta este însă doar un număr, iar multiplul campion de Grand Slam mărturisește că nu ia în considerare o retragere din sportul de performanță.

Sârbul a doborât multe dintre recordurile importante din tenisul de câmp, iar acum își concentrează energiile către cel de-al 100-lea titlu ATP din carieră, dar și către al 25-lea de Grand Slam din carieră.

Aflat în prezent pe locul 5 în ierarhia mondială, Nole a vorbit cu luciditate despre schimbarea de generație din sportul alb, dar a subliniat ferm că nu are de gând să pună racheta în cui prea curând.

Într-o eră în care legendele tenisului încep să se retragă una câte una, Djokovic rămâne în continuare un pilon de stabilitate și performanță.

După retragerile lui Roger Federer, Rafael Nadal și Andy Murray, tenisul traversează o perioadă de tranziție, iar Djokovic se vede ca un pod între generații.

„Este nevoie de puţin timp pentru ca oamenii să accepte faptul că Roger şi Rafa nu mai joacă, la fel şi Murray şi, într-o zi, eu. Ultimii 20 de ani au fost dominaţi de noi patru. Dar încerc întotdeauna să-i reprezint pe băieţii vechi, generaţia mai în vârstă”, spune Novak Djokovic.

Mai mult decât atât, sportivul născut la Belgrad spune că nu e vorba doar de o misiune personală, ci și de una în slujba sportului, acesta fiind motivul pentru care încă joacă tenis.

„Acesta este şi unul dintre motivele pentru care continui să joc, pentru că simt că ajută tenisul să continue să prospere.

Sportul ar trebui să supravieţuiască tuturor, sportul va supravieţui tuturor şi este mai important decât orice individ. Cu toţii suntem aici pentru a servi sportul”, a completat Djokovic.

