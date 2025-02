Kelemen Hunor, despre demisia lui Klaus Iohannis: Ar fi varianta corectă, ne-ar ajuta pe toţi

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că demisia lui Klaus Iohannis din funcţia de preşedinte ar fi fost o variantă corectă, adăugând că susţine în continuare acest lucru, transmite Agerpres.

Întrebat la Prima TV de ce liderii coaliţiei nu au curajul să-i ceară demisia lui Klaus Iohannis, liderul UDMR a arătat că i-ar transmite acest mesaj dacă ar avea ocazia.

„Eu am spus public de câteva ori. Nu e vorba de a avea sau de a nu avea curaj. Am spus ori de câte ori am fost întrebat, am spus că da, ar fi fost corect, ar fi fost ideal, ar fi fost bine să se retragă după ce preşedintele Senatului a fost ales. Eu cu Klaus Iohannis nu m-am întâlnit în acest an. Ultima dată la consultări ne-am întâlnit, atunci încă nu era ales Ilie Bolojan în funcţia de preşedinte al Senatului. Dar şi în acea perioadă eu public de fiecare dată am spus că asta ar fi varianta bună, corectă şi în continuare susţin acest lucru. Dar faţă în faţă noi nu ne-am văzut, nu ne-am întâlnit, nu aveam cum să spun, fiindcă nu am avut ocazia. Dar dacă ne-am întâlni să discutăm, asta aş spune în continuare, fără nicio supărare. (…) Din punct de vedere politic, asta ar fi varianta bună, corectă în acest moment, ne-ar ajuta pe toţi”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, „permanent va fi această tensiune până la alegeri”.

„Oamenii, pe de o parte, înţeleg greu de ce au fost anulate alegerile, fiindcă au fost puţine explicaţii, mai văd fel de fel de reportaje, investigaţii jurnalistice, dar ei spun: ‘A rămas după alegeri acolo, nu era obligatoriu’, fiindcă Constituţia spune foarte clar: dacă funcţia se vacantează, vine preşedintele Senatului. Sigur, se spune că la 90 de zile după vacantare trebuie să se organizeze alegerile. Exact acolo suntem astăzi, mâine, poimâine, suntem în perioada de 90 de zile. Şi nu ar fi nicio problemă. Că a zis Curtea Constituţională pe acel alineat 2 din Constituţie, din articolul respectiv, că în momentul în care depune jurământul noul preşedinte, atunci îşi termină mandatul. Da, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să stai până atunci. Curtea Constituţională a dat o decizie cu acest alineat. Dar asta nu înseamnă că nu există şi altă soluţie, o soluţie politică corectă, constituţională, nu ai fi creat nicio instabilitate, nu ai fi creat nicio problemă pentru România, pentru instituţiile statului, fiindcă preşedintele Senatului, ocupând interimar această funcţie, poate să conducă statul român 90 de zile, exact aşa cum conduce preşedintele României, cu două, trei chestiuni mai puţine. Nu intră în război, nu declară război, nu declară stare de necesitate, nu dizolvă Parlamentul, chestii simple, dacă mi-aduc aminte (…), nu am Constituţia în faţa mea, dar în rest nu ar fi nicio problemă”, a arătat preşedintele UDMR.

Întrebat în context dacă „s-au mai încălzit relaţiile” dintre el şi preşedintele Senatului, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a răspuns: „În coaliţie lucrăm bine”.

„N-am avut conflicte, n-am avut dispute inutile, da. În coaliţie lucrăm bine. (…) A venit de la Oradea. Noi am avut conflicte legate de Bihor şi de Oradea şi la nivel naţional noi depăşim conflictele locale, nu aducem, nu le ridicăm la nivel naţional. Dacă e să discutăm despre Bihor, vom discuta la un moment dat, nu am discutat. Dar el în acest moment, într-adevăr, este într-un proces de acomodare cu politica naţională, fiindcă ultima dată a fost în Guvern în perioada lui Tăriceanu, a fost secretar general. E o funcţie extrem de importantă în orice guvern, dar nu înseamnă o funcţie politică. E mai mult o funcţie de armonizare, o funcţie administrativă în interiorul Guvernului. Şi de aceea, da, el în această perioadă se acomodează şi se acomodează repede”, a opinat preşedintele UDMR.