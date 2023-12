Kelemen Hunor: Dacă Ciuca se simte bine in pat cu Ciolacu, fiecare cu opțiunea lui / Coaliția PSD-PNL e de stânga / Am eu altă metaforă pentru Ciucă, că e inginer

Kelemen Hunor, președintele UDMR, s-a arătat iritat luni într-un interviu la Digi24 de o declarație a lui Nicolae Ciucă, șeful PNL, și a spus că ”dacă Ciuca se simte bine in pat cu Ciolacu, fiecare cu opțiunea lui. Eu nu am stat în pat cu niciunul. Am eu altă metaforă pentru Ciucă, că e inginer: un scaun cu trei picioare e mult mai stabil decât un scaun cu două picioare. Scoaterea UDMR de la guveernare a fost o eroare și o decizie pe care noi nu am meritat-o”.

Ciucă a făcut în urmă cu două săptămâni o declarație în care explica relația cu PSD și cu UDMR: ”Este o coaliţie de guvernare. Nu stă nimeni cu nimeni în cameră, cu atât mai puţin în pat. Chestiunea cu patul e dificilă, pentru că am fost la un moment dat trei şi era posibil să n-avem loc, în cameră încăpem şi este posibil la un moment dat să fim chiar mai mulţi, într-o astfel astfel de construcţie”.

Șeful UDMR a mai spus despre proiectul de buget 2024 că este ”un buget catastrofal”.

În aceeași emisiune, Kelemen Hunor a fost întrebat de Ciucă cum își petrece de obicei Ziua Națională României, o trimitere la etnia maghiară a șefului UDMR.

”De fiecare dată, în familie. E Ziua Națională a României și o respect. Sunt câteva zile în an în care stau cu familia, cu copiii”, a spus Kelemen Hunor.

Marcel Ciolacu l-a întrebat ”dacă la finalul anului viitor va fi nevoie să negociați să susțineți aderarea României la Schengen, o veți face?”. Kelemen Hunor a răspuns: ”Sigur, absolut. Cu toate argumentele, cu toată forța. Am făcut-o de fiecare dată, pentru că România merită și e pregătită să fie în spațiul Schengen”.

Întrebat de Ludovic Orban dacă UDMR se află în opoziție sau în alianță cu PSD și PNL, șeful UDMR a spus că în opoziție.