Kelemen Hunor: Ca să existe în continuare această coaliţie, trebuie să câştige Antonescu / Dacă nu câştigă Antonescu, această coaliţie nu are cum să meargă mai departe/ Dacă nu câştigă Antonescu, indiferent cine va câştiga, va încerca să formeze o majoritate

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că pentru a exista în continuare această coaliţie de guvernare trebuie ca cel care este candidatul acesteia la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, să câştige cursa pentru Palatul Cotroceni. El a adăugat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci coaliţia nu are cum să meargă mai departe. Kelemen Hunor a precizat că, indiferent cine va câştiga, în afara lui Antonescu, va încerca să formeze o altă majoritate, transmite News.ro.

Kelemen Hunor a fost întrebat, luni, la Digi 24, dacă este de acord cu afirmaţia premierului Marcel Ciolacu potrivit căreia PSD trebuie să dea prim-ministrul în acest ciclu electoral.

”În principiu, da, fiindcă aşa se întâmplă de obicei, că cel care câştigă alegerile, cu toate că au pierdut faţă de 2020 alegerile, dar au cele mai multe mandate, trebuie să aibă posibilitatea de a forma majoritate. Dacă nu reuşeşte, sigur, mergi mai departe. Există excepţii, multe excepţii peste tot în lume unde partidul cel mai mic sau unul care e la mijloc dă primul-ministru. Dar regula este cel care are cele mai multe mandate să dea primul ministru”, a afirmat Kelemen Hunor.

El a precizat că este necesar ca Antonescu să câştige alegerile prezidenţiale pentru ca această coaliţie să mai existe.

”Ca să existe în continuare această coaliţie, trebuie să câştige Antonescu. Dacă nu câştigă Antonescu, această coaliţie nu are cum să meargă mai departe. Trebuie să fim conştienţi cu toţii de acest lucru. Degeaba vorbim sau spunem poveşti, dar că această majoritate cu 3.000 de primari, cu majoritate parlamentară, la cinci luni după alegerile parlamentare nu are capacitatea de a câştiga alegerile prezidenţiale, înseamnă că nu are suport în societate. Şi din punct de vedere moral, va fi o presiune uriaşă”, a explicat liderul UDMR.

El a precizat că noul preşedinte va avea nevoie de o majoritate parlamentară.

”Şi noul preşedinte va avea nevoie de majoritate parlamentară. Orice preşedinte are nevoie de o majoritate parlamentară. Aşa cum şi Băsescu a făcut majoritatea necesară, cu care poate pune în aplicare viziunea proprie. Şi Iohannis a făcut acest lucru, guvernul meu, cum spunea el. Şi următorul preşedinte va face acest lucru. Antonescu, dacă câştigă, are această majoritate în spatele lui. Dacă nu câştigă Antonescu, indiferent cine va câştiga, va încerca să formeze o majoritate Din acest punct de vedere, eu o să fiu foarte sincer şi dur. Pierde Antonescu? Această majoritate nu va mai fi o majoritate funcţională până în toamnă. Acest lucru trebuie spus. Degeaba ne ascundăm după deget”, a mai declarat preşedintele UDMR.

Întrebat dacă UDMR este dispusă să discute formarea altor majorităţi după alegerile prezidenţiale, Kelemen Hunor a răspuns: ”Pentru mine această problemă nu există. Eu voi lucra în această campanie electorală şi precampanie electorală pentru a câştiga alegerile cu Crin Antonescu. Pentru mine nu există altă variantă în acest moment. Nu vreau să discut de nicio altă variantă. Dacă aş fi analist politic, sigur, aş putea spune ce se întâmplă dacă câştigă Ponta, ce se întâmplă dacă câştigă Simion, ce se întâmplă dacă câştigă Nicuşor şi aşa mai departe. Dar eu nu-mi permit să fiu analist politic la acest moment. Sunt liderul UDMR, sunt unul dintre liderii coaliţiei şi trebuie să câştigăm alegerile. Asta este treaba mea”.