Justiţia thailandeză efectuează 23 de inculpări după surparea unui bloc turn cu…

Cutremur Myanmar, Bangkok
Captură X

Justiţia thailandeză efectuează 23 de inculpări după surparea unui bloc turn cu 30 de etaje la Bangkok, soldată cu 89 de morţi, în urma unui cutremur de la sfârşitul lunii martie / Între inculpaţi, unul dintre cei mai importanţi magnaţi thailandezi şi firme chinezeşti

Procuratura thailandeză a procedat la 23 de inculpări cu privire la abatere profesională şi falsificare de documente în legătură cu surparea unui bloc turn la Bangkok în timpul unui cutremur, la sfârşitul lui martie, soldat cu 89 de morţi, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Ministerul Public anunţă că un dosar a fost înaintat unui tribunal penal şi că o hotărâre urmează să fie pronunţată luna viitoare.

”Anchetatorii au convenit să inculpe 23 de persoane şi entităţi juridice cu privire la abatere profesională şi falsificare de documente”, anunţă într-un comunicat autorităţile.

Ministerul enumeră în comunicat 16 persoane şi şapte întreprinderi, dar şi numele reprezentanţilor anumitor societăţi acuzate, între care se află un cabinet de arhitectură şi întreprindere de construcţie chineze.

Între persoanele inculpate se află unul dintre cei mai importanţi magnaţi din Thailanda, Premchai Karnasuta, plasat în detenţie provizorie în mai.

El ocupă postul de director executiv al societăţii Italian-Thai Development (ITD), una dintre cele mai mari întreprinderi de construcţii din regat, inculpată la rândul ei ca entitate.

Un cutremur de magnitudinea 7,7 cu epicentrul în Myanmar a antrenat, la 28 martie, surparea în câteva secunde a unui bloc turn de 30 de etaje, soldată cu moartea a 89 de persoane pe loc, majoritatea muncitori.
 

Clădirea, în care urma să funcţioneze Biroul de Audit al Statului, a fost singura structură care s-a surpat în capitala thailandeză.

