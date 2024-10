JURNAL DE FESTIVAL. Înfiază un țăran, soluția de a fi mai siguri ce punem în farfurie. O concluzie Astra Film DocTalk „Carnea noastră cea de toate zilele” (Parteneriat)

21 octombrie, ora 18:00, Filarmonica de Stat Sibiu – Sala Thalia. Am văzut o mulțime de ochi curioși la Food for profit (2024), celebra investigație jurnalistică a italienilor Pablo D’Ambrosi și Giulia Innocenzi. Un documentar de 90 de minute în care spectatorii au fost puși față-n față cu o realitate crudă, șocantă, năucitoare, din fermele industriale din mai multe țări europene. Animale chinuite, spații pline de microbi și bacterii, neigienizate de luni de zile, antibiotice date în neștire bovinelor, fermieri indiferenți, neasumați și rușinos de nepăsători la modul în care angajații lor își fac treaba. Totul, și prin bani europeni.

Regizorul Pablo D’Ambrosi a subliniat că filmul lor și-a dorit să arate realitatea din Europa, să informeze, nu să facă activism. „ Realiza ț i c ă trăim într-o societate distopică? Sunt 70 de miliarde de animale domestice pe glob. 96% dintre animale trăiesc î n ferme, 4% în sălbăticie. Încotro vrem să ne îndreptăm în Europa? Spre modelul Chinei, care produce mult și ieftin sau am vrea să adopt ăm modelul elvețian, care sprijină micii fermieri? ”, a spus el.

Daniel Frei, președinte Bovicoop, a avertizat că ar putea părea avocatul diavolului, dar a cerut să fie văzută și imaginea de ansamblu, pentru că „azi se transmit multe informații și se pricep tot mai puține lucruri”. El a menționat că ideea de fermă industrială în Europa e mică-mijlocie comparativ cu cele ale unor țări de pe alte continente: ,,Gândiți-vă la China care are ferme de 7 etaje, cu mii de porci. Sau la Australia, care are 100,000 de bovine la muls concomitent. Ori la Arabia Saudită, cu 36,000 de vaci la muls. România are cel mult 2,400 de bovine. Eu am, la ferma mea, 68 de vaci. Diferențele sunt enorme”.