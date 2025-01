Jocul „Marvel Snap” se închide și este scos din magazinele de aplicații din SUA din cauza interdicției TikTok

Nu doar TikTok a fost deconectat sâmbătă pentru utilizatorii americani, cu doar câteva ore înainte de termenul limită de 19 ianuarie specificat de legea americană privind dezinvestirea sau interzicerea care vizează TikTok.

Cel puțin alte 10 aplicații deținute de ByteDance au fost, de asemenea, dezactivate și eliminate din magazinele de aplicații sâmbătă seara, din cauza unei legi americane care le interzice să fie distribuite în țară, cu excepția cazului în care compania cu sediul la Beijing a vândut aplicațiile – inclusiv „Marvel Snap”, un joc digital de cărți de colecționat cu personaje ale studioului deținut de Disney, transmite Variety.

Sâmbătă seara, „Marvel Snap”, joc dezvoltat de Second Dinner și publicat de divizia de jocuri Nuverse a ByteDance, a fost scos din magazinele de aplicații Apple și Google. Aplicația a afișat, de asemenea, un mesaj pentru jucătorii americani că jocul a fost temporar indisponibil.

„Din păcate, MARVEL SNAP este temporar indisponibil în magazinele de aplicații din SUA și nu este disponibil pentru a fi jucat în SUA”, a declarat Second Dinner într-o declarație postată pe X sâmbătă târziu. „Într-o surpriză pentru Second Dinner și editorul nostru Nuverse, MARVEL SNAP a fost afectat de retragerea TikTok târziu sâmbătă, 18 ianuarie. MARVEL SNAP nu pleacă nicăieri. Lucrăm în mod activ pentru a obține jocul cât mai curând posibil și vă vom actualiza odată ce vom avea mai multe de împărtășit.”

Unfortunately, MARVEL SNAP is temporarily unavailable in U.S. app stores and is unavailable to play in the U.S.

This outage is a surprise to us and wasn’t planned. MARVEL SNAP isn’t going anywhere.

We’re actively working on getting the game up as soon as possible and will…

— Second Dinner (@seconddinner) January 19, 2025