JO: Turcul Yusuf Dikec a câştigat argintul pe echipe la tir, dar a surprins printr-un look insolit – VIDEO

Medaliat cu argint la tir la Jocurile Olimpice de la Paris, turcul Yusuf Dikec a afişat un look care contrastează puternic cu cel al adversarilor săi, relatează presa franceză, citată de News.ro.

Deja cucerită de prezenţa insolită a sud-coreencei Yeji Kim, în social media a apărut un nou favorit.

Medaliat cu argint miercuri la Jocurile Olimpice de la Paris împreună cu partenera sa turcă, Sevval Ilayda Tarhan, în proba pe echipe de pistol cu aer comprimat de 10 metri, sportivul în vârstă de 51 de ani a cucerit lumea prin look-ul său.

În timp ce rivalii săi aveau căşti pe urechi şi ochelari pentru ţintit mai bine, Yusuf Dikec a apărut fără niciunul dintre aceste elemente. Turcul a purtat doar ochelarii obişnuiţi de vedere şi a tras având cealaltă mână în buzunare. Dar acest lucru nu l-a împiedicat să evolueze la un nivel foarte înalt, fiind primul în calificări înainte de a pierde în finală în faţa Serbiei.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç;

Kulaklık, özel gözlük, lens ve ekipman olmadan, elleri cebinde, gayet rahat atışla 10 metre havalı tabancada olimpiyat gümüş madalyası kazandı. pic.twitter.com/NTjg3aepZs

— @BRCTV (@BRCTVHABER) July 31, 2024

Yusuf Dikec nu este singurul trăgător care a făcut furori pe reţelele de socializare. Duminica trecută, sud-coreeanca Yeji Kim a cucerit şi ea medalia de argint la proba de pistol de 10 metri. Cu şapca invers şi îmbrăcată în negru, tânăra de 31 de ani părea desprinsă dintr-un film de acţiune.

Yeji Kim sets a new world record in the women’s 25m pistol pic.twitter.com/gN97y4lPgW

— Women Posting W’s (@womenpostingws) July 30, 2024