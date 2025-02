Jaqueline Cristian a pierdut finala de dublu la Transylvania Open. A triumfat la Cluj echipa Kempen/Siskova

Perechea româno-italiană Jaqueline Cristian / Angelica Moratelli a pierdut, duminică, finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, informează News.ro.

Românca în vârstă de 26 de ani şi colega sa (30 de ani) au fost învinse în ultimul act de echipa Magali Kempen (Belgia)/Anna Siskova (Cehia), scor 6-3, 6-1, într-o oră şi 11 minute.

Cristian şi Moratelli au obţinut 7430 de dolari şi 162 de puncte, iar echipa triumfătoare a câştigat 13.200 de dolari şi 250 de puncte.

În finala de simplu se înfruntă favorita principală, Anastasia Potapova (Rusia, 23 de ani, locul 32 WTA), şi italianca Lucia Bronzetti (26 de ani, 72 WTA).

