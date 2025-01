Jannik Sinner, evoluție entuziasmantă – Liderul ATP, în semifinalele Australian Open

Jannik Sinner a predat o adevărată lecție de tenis împotriva lui Alex De Minaur, liderul ATP calificându-se în semifinalele Australian Open după un meci de o oră și 50 de minute.

Victoria lui Sinner a venit în trei seturi, scor 6-3, 6-2, 6-1.

Jannik a avut în serviciu o armă impresionantă: a câștigat 84% din punctele jucate cu primul și 81% cu al doilea. Nu a comis vreo dublă greșeală, iar de-a lungul partidei a avut de apărat o singură minge de break.

Italianul a bifat 27 de lovituri câștigătoare și 19 erori neforțate. De cealaltă parte, De Minaur a avut 10 lovituri câștigătoare și a comis 26 de erori.

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2025