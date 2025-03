Israelul efectuează lovituri de amploare în întreaga Fâşie Gaza, care s-ar fi soldat cu peste 100 de morţi / Ministrul Apărării: „În această seară am revenit la luptele din Gaza, având în vedere refuzul Hamas de a elibera ostaticii”

Armata israeliană (IDF) şi Agenţia de Securitate Internă (Shin Bet) au anunţat, în primele ore ale dimineţii de marţi, că efectuează „lovituri de amploare” împotriva Hamas în Fâşia Gaza, în timp ce negocierile pentru o a doua etapă a încetării focului sunt în impas, relatează AFP şi Reuters, preluate de News.ro.

Armata israeliană a declarat că a lovit ţinte din Gaza marţi dimineaţă, punând astfel capăt blocajului care se înregistra de câteva săptămâni în chestiunea extinderii încetării focului care a oprit luptele în ianuarie. Oficialii ministerului palestinian al sănătăţii susţin că sunt cel puţin 100 de morţi, mulţi dintre ei copii, potrivit Reuters.

Ce se ştie până acum:

Au fost raportate lovituri în mai multe locaţii, inclusiv în nordul Fâşiei Gaza, în oraşul Gaza şi în Deir al-Balah, Khan Younis şi Rafah, adică în centrul şi sudul Fâşiei Gaza.

Armata israeliană, care a declarat că a lovit zeci de ţinte, a avertizat că atacurile vor continua atât timp cât va fi necesar şi se vor extinde dincolo de loviturile aeriene.

Atacurile au avut o amploare mult mai mare decât seria obişnuită de lovituri cu drone pe care armata israeliană a declarat că le-a efectuat împotriva unor persoane sau grupuri mici de militanţi suspecţi şi urmează unor săptămâni de eforturi eşuate de a conveni asupra unei prelungiri a armistiţiului încheiat la 19 ianuarie.

Hamas a declarat că Israelul a anulat de facto acordul de încetare a focului, lăsând incertă soarta a 59 de ostatici încă reţinuţi în Gaza.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Hamas pentru „refuzul repetat de a elibera ostaticii” şi pentru respingerea propunerilor emisarului preşedintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff.

„Israelul va acţiona, de acum înainte, împotriva Hamas cu o forţă militară din ce în ce mai mare”, se arată într-un comunicat.

La Washington, un purtător de cuvânt al Casei Albe a confirmat că Israelul s-a consultat cu administraţia americană înainte de a efectua loviturile, care, potrivit armatei, au vizat comandanţi de nivel mediu şi oficiali din conducerea Hamas, precum şi infrastructuri aparţinând grupului militant.

Echipe de negociere din Israel şi Hamas s-au aflat la Doha, în timp ce mediatori din Egipt şi Qatar încercau să reducă diferendele dintre cele două părţi după încheierea unei faze iniţiale a încetării focului, în urma căreia 33 de ostatici israelieni şi cinci thailandezi au fost predaţi de grupuri militante din Gaza în schimbul a aproximativ 2.000 de deţinuţi palestinieni.

Fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă că nu a respectat termenii acordului de încetare a focului din ianuarie, iar pe parcursul primei faze au existat mai multe probleme. Până acum, însă, fusese evitată o reluare completă a luptelor.

Israelul a blocat intrarea ajutoarelor în Gaza şi a ameninţat în numeroase rânduri că va relua luptele dacă Hamas nu va accepta să predea ostaticii pe care încă îi deţine.

Armata nu a furnizat detalii cu privire la loviturile efectuate în primele ore ale zilei de marţi, însă autorităţile sanitare palestiniene şi martorii contactaţi de Reuters au raportat pagube în numeroase zone din Gaza, unde sute de mii de oameni trăiesc în adăposturi improvizate sau în clădiri avariate.

O mare parte din Gaza se află acum în ruine după 15 luni de lupte, care au izbucnit la 7 octombrie 2023, când mii de oameni înarmaţi conduşi de Hamas au atacat comunităţile israeliene din preajma Fâşiei Gaza, ucigând aproximativ 1.200 de persoane, potrivit bilanţului israelian, şi răpind 251 de ostatici pe care i-au dus în Gaza.

Campania israeliană de răspuns a ucis peste 48.000 de persoane, potrivit autorităţilor sanitare palestiniene, şi a distrus o mare parte din locuinţele şi infrastructura din enclavă, inclusiv sistemul spitalicesc.

Într-o declaraţie emisă la scurt timp după ce IDF a reluat loviturile în întreaga Fâşie Gaza – după o încetare a focului de aproape trei luni – ministrul apărării, Israel Katz, spune că „porţile iadului se vor deschide în Gaza” şi că Hamas va fi lovit cu o forţă pe care „nu a mai văzut-o niciodată”, dacă nu eliberează toţi cei 59 de ostatici rămaşi.

„În această seară am revenit la luptele din Gaza, având în vedere refuzul Hamas de a elibera ostaticii şi pe fondul ameninţărilor sale de a face rău soldaţilor IDF şi comunităţilor israeliene”, a declarat Katz, citat de The Times of Israel. „Nu vom înceta să luptăm până când toţi ostaticii nu se vor întoarce acasă şi toate obiectivele războiului nu vor fi atinse”, a adaugat el.

Familiile ostaticilor au susţinut de mult timp că obiectivele de război ale Israelului se contrazic reciproc şi că o revenire la luptă pentru a dezmembra capacităţile militare şi de guvernare ale Hamas îi va pune în pericol pe cei dragi.

Hamas a insistat să rămână la termenii iniţiali ai acordului de armistiţiu, care ar fi trebuit să intre în a doua fază la începutul lunii. Această fază prevedea retragerea completă a Israelului din Gaza şi acceptul de a pune capăt definitiv războiului în schimbul eliberării ostaticilor rămaşi în viaţă. Deşi Israelul a semnat aceşti termeni în ianuarie, Netanyahu a insistat mult timp asupra faptului că Israelul nu va pune capăt războiului până când capacităţile de guvernare şi militare ale Hamas nu vor fi distruse.

În consecinţă, Israelul a refuzat chiar să poarte discuţii cu privire la termenii fazei a doua, care ar fi trebuit să înceapă la 3 februarie. Cu toate acestea, încetarea focului a rămas în vigoare timp de aproximativ două săptămâni şi jumătate după încheierea primei faze, în timp ce mediatorii încercau să negocieze noi condiţii pentru prelungirea sa.

Acceptând reticenţa Israelului faţă de faza a doua, trimisul lui Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a prezentat săptămâna trecută o propunere care ar fi prevăzut prelungirea fazei întâi cu mai multe săptămâni, timp în care cinci ostatici în viaţă ar fi fost eliberaţi. Duminică, trimisul SUA a declarat că răspunsul Hamas la această ofertă a fost neconvingător şi a avertizat cu privire la consecinţele iminente în cazul în care gruparea nu îşi schimbă abordarea.

The Times of Israel relatează că pentru marţi au fost anulate cursurile şcolilor din oraşele israeliene din apropierea graniţei cu Gaza, conform unui anunţ al Comandamentului Frontului Intern al IDF, care şi-a actualizat directivele ca urmare a revenirii peste noapte la operaţiunile militare în Fâşia Gaza.

Israelul a informat administraţia Trump în avans cu privire la loviturile IDF din Gaza şi cu obiectivele operaţiunilor militare reînnoite în Fâşie, relatează Axios, citând oficiali israelieni sub acoperirea anonimatului.