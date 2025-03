Ionuț Radu o blochează pe Napoli și este desemnat cel mai bun om de pe teren / Venezia a remizat (0-0) cu formația lui Conte

Portarul român Ionuț Radu a fost integralist în meciul Veneziei, duminică, împotriva lui Napoli, scor 0-0, reușind să bareze în numeroase rânduri încercările napoletanilor de a înscrie. Radu a fost numit pentru al doilea meci la rând cel mai bun jucător de pe teren.

Romelu Lukaku & co. au încercat, mai ales în prima repriză, să spargă gheața de pe tabelă, dar fără vreun efect. Ionuț Radu a fost în formă mare și a reușit parade spectaculoase, într-un meci în care Napoli a trimis șapte șuturi pe cadrul porții.

Este al treilea meci consecutiv în care portarul român nu primește gol și al patrulea egal la rând pentru Venezia.

În urma acestei remize, Venezia rămâne pe penultimul loc, la cinci puncte de salvarea de la retrogradare, în timp ce Napoli (locul 2) se împiedică și egalează la puncte liderul Inter, care va juca la Bergamo, împotriva Atalantei, duminică, de la ora 21:45.

Third MVP for Ionuț Radu in a row 🚫🚧🇷🇴

After not playing for a long period of time , the Romanian goalkeeper claimed his third clean sheet today against Napoli

Did Lucescu make a wrong decision by not calling him to the national team ? 🤔 pic.twitter.com/OKsv0AQ7R6

— Romanian Football (@Romanianfotball) March 16, 2025