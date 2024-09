INTERVIU Benjamin Braun, Chief Marketing Officer la Samsung Europe: Nu am nicio îndoială că vom vedea puterea inteligenței artificiale evoluând mai rapid decât legea lui Moore / Oamenii vor ecrane mai mari, dar buzunarele nu devin mai mari. Așa că acum pliem ecranul telefonului

Inteligența artificială (AI) va evolua mai rapid decât legea lui Moore, iar printre cele mai populare funcții incluse în platforma Galaxy AI se numără Circle to Search with Google și Generative Photo Edit, a declarat Benjamin Braun, Chief Marketing Officer la Samsung Europe, într-un interviu acordat G4Media. Potrivit lui, tehnologia AI a fost creată pentru a fi un asistent util în fundal, care ne oferă mai mult timp liber pe care îl putem petrece cu cei dragi.

Compania face progrese și pe partea hardware. Oamenii vor ecrane mai mari pentru telefoanele mobile, dar buzunarele pantalonilor nu devin mai mari. „Așa că acum pliem ecranul mare al telefonului mobil, astfel încât să încapă în blugi”, a adăugat Braun.

Alte informații importante din interviu:

Inteligența artificială este cea mai mare descoperire tehnologică din ultimul deceniu, potrivit lui Braun. Smartphone-ul este vehiculul perfect prin care oamenii pot să utilizeze această tehnologie.

68% dintre consumatorii din Europa au un dispozitiv înzestrat cu inteligență artificială, care utilizează funcții AI.

Braun: „Nu cred că legea lui Moore a murit. Cred că tocmai a devenit și mai interesantă.”

AI nu ar trebui să facă lucrurile mai complicate sau mai îngrijorătoare, ci, în schimb, să acționeze ca niște mâini ajutătoare care ne oferă mai mult timp pentru a face lucrurile pe care le iubim, potrivit reprezentantului Samsung.

Actualizarea One UI 6.1.1 extinde caracteristicile AI de la Galaxy Z Fold6 și Z Flip6 la alte modele.

Vânzările de dispozitive premium ale Samsung înregistrează o creștere de două cifre în 2024.

Redăm interviul complet acordat de Benjamin Braun publicației G4Media:

Reporter: Cum au fost influențate vânzările de smartphone-uri pliabile Samsung în Europa de introducerea Galaxy AI?

Benjamin Braun: Cererea de pe piață pentru smartphone-urile pliabile crește exponențial. Am văzut că livrările globale de smartphone-uri pliabile sunt așteptate să depășească 100 de milioane până în 2027. Iar la Samsung, am asistat la o creștere puternică de la an la an a vânzărilor de smartphone-uri pliabile, pe măsură ce consumatorii descoperă interesul tot mai mare pentru noile funcții AI. Consumatorii iubesc flexibilitatea și personalizarea pe care le oferă aceste dispozitive, iar noi suntem pe deplin dedicați acestei categorii. Cifrele vorbesc de la sine!

Reporter: Inteligența artificială este „la modă” astăzi în industria smartphone-urilor și a electronicelor, iar Samsung este lider în acest segment. Folosesc utilizatorii din Europa aceste tehnologii?

Benjamin Braun: Inteligența artificială este cea mai mare descoperire tehnologică din ultimul deceniu, iar smartphone-ul este vehiculul perfect pentru ca oamenii să utilizeze această tehnologie pentru a-și îmbunătăți viața de zi cu zi.

După cum probabil știți, Samsung investește în AI de peste un deceniu, iar în calitate de producător global de telefoane mobile nr. 1 și lider în tehnologia Mobile AI, ambiția noastră este să democratizăm beneficiile inovației AI prin experiențe mobile. Am observat o adoptare incredibilă a AI de către consumatori în întreaga Europă, unde 68% dintre consumatorii au un dispozitiv înzestrat cu inteligență artificială care utilizează funcții AI.

Un lucru pe care mulți consumatori nu îl știu este că noi folosim inteligența artificială în fiecare zi, de cele mai multe ori fără să ne dăm seama. Ea a fost creată tocmai pentru a face acest lucru – să fie un asistent util în fundal. Să vă recomande mâncăruri pe frigider după o zi obositoare la serviciu, să vă încarce aspiratorul printr-o simplă apăsare de buton, îți spune când omul care livrează pizza este la ușă – este acolo pentru a ne face viața mult mai comodă. Și cu cât folosesc tehnologia AI mai mulți oameni, cu atât mai mulți vor vedea cât de convenabil este cu adevărat să o folosească.

Reporter: Care sunt principalele caracteristici AI utilizate de utilizatorii europeni ai Galaxy AI? Am auzit că Circle to Search with Google este un mare succes.

Benjamin Braun: Da, Circle to Search with Google este o caracteristică uimitoare pentru consumatori și una dintre cele mai utilizate. Aceasta reprezintă succesul strategiei deschise de inteligență artificială a Samsung, care colaborează cu părți terțe precum Google pentru a maximiza experiența consumatorului. Alte funcții de top includ Photo Assist, Instant Slow-mo și Generative Photo Edit.

Reporter: Cum convingeți utilizatorii că atât de multe funcții AI și dispozitive conectate nu sunt periculoase pentru ei din punct de vedere al securității?

Benjamin Braun: Cu noile tehnologii există întotdeauna un sentiment de incertitudine – nimănui nu-i plac schimbările. Dar noi îi asigurăm întotdeauna pe clienți că datele lor sunt protejate. Am văzut cum ecosistemul nostru SmartThings a crescut la peste 285 de milioane de utilizatori, integrând milioane de dispozitive cu tehnologia de securitate Knox susținută de blockchain. Ne-am angajat să implementăm inteligența artificială în mod durabil și etic, asigurându-ne că Galaxy AI respectă principiile noastre. Cele trei preocupări cheie pe care le abordăm:

– Protecția datelor: Galaxy AI păstrează datele utilizatorilor complet criptate și generează majoritatea rezultatelor direct pe dispozitiv pentru securitate și confidențialitate maxime. Dispozitivele Galaxy utilizează „Procesarea datelor numai pe dispozitiv”, astfel încât puteți gestiona dacă datele aplicației AI sunt gestionate local sau online.

– Protecția drepturilor de creație: Un watermark este încorporat în metadatele imaginilor care au fost editate de AI generativă pentru transparență.

– Filtru de siguranță: Funcțiile AI bazate pe cloud dezvoltate împreună cu Google, cum ar fi Circle to Search, sunt instruite pentru a produce informații de înaltă calitate din surse de încredere și susțin funcția Safe Search, care filtrează conținutul explicit și violent.

Reporter: În ceea ce privește software-ul, am observat îmbunătățiri semnificative în ultimii doi ani, determinate de inteligența artificială. În ceea ce privește hardware-ul, mai pot producătorii de smartphone-uri să realizeze descoperiri majore în următorii cinci ani?

Benjamin Braun: Inovăm constant pentru a îmbina tehnologia de pionierat cu designul elegant. Scopul nostru este să creăm produse care să răspundă nevoilor de zi cu zi ale clienților noștri și care, în același timp, să arate frumos în casele sau în mâinile lor. Ați văzut noul nostru Galaxy Ring… destul de cool!

„La Samsung, știm că oamenii vor ecrane mai mari pentru telefoanele mobile. Dar buzunarele pantalonilor nu devin mai mari. Așa că acum pliem ecranul mare al telefonului mobil astfel încât să încapă în blugi.”

Reporter: Unii oameni spun că Legea lui Moore a murit. Care este părerea dumneavoastră și cum va afecta acest lucru industria electronică în următorii ani?

Benjamin Braun: Gordon Moore a fost un lider genial în domeniul tehnologiei. Nu cred că legea lui Moore a murit. Cred că tocmai a devenit și mai interesantă.

În primul rând, Samsung este unul dintre liderii mondiali când vine vorba de semiconductori, memorii și cipuri. Acestea, la fel cum observă legea lui Moore, devin mai mici, mai bune, mai rapide și mai ieftine.

Noua revoluție se întâmplă nu numai în ceea ce privește dimensiunea fizică și costul, ci și capacitatea de a alimenta pozitiv inteligența artificială pe cip și în cloud. Nu am nicio îndoială că vom vedea puterea inteligenței artificiale evoluând mai rapid decât legea lui Moore.

Are loc și o evoluție fizică. La Samsung, știm că oamenii vor ecrane mai mari pentru telefoanele mobile. Dar buzunarele pantalonilor nu devin mai mari. Așa că acum pliem ecranul mare al telefonului mobil astfel încât să încapă în blugi. Acesta este un alt domeniu interesant al inovației în care Samsung este lider.

Poate că nu știi, dar folosești deja inteligența artificială în viața ta. Eu o folosesc. Poți verifica dacă acest răspuns a fost scris folosind Galaxy AI pe telefonul meu Samsung?

Reporter: Unele voci spun că lansarea unui nou produs dintr-o serie în fiecare an este prea mult, deoarece nu există suficientă inovație. Ce părere aveți?

Benjamin Braun: Inovația se află în centrul ADN-ului Samsung, iar cu fiecare dispozitiv nou, cercetarea și dezvoltarea Samsung se concentrează pe aducerea de îmbunătățiri semnificative în viața consumatorilor.

Dacă vă uitați la cele mai recente lansări ale S24 în Q1 și mai recent Z Fold6 și Z Flip6, Samsung a adus consumatorilor dispozitive incredibile cu actualizări uimitoare, inclusiv noi caracteristici AI, precum și îmbunătățiri hardware. Și suntem foarte mândri de rezultate și de modul în care acest lucru reflectă recepția consumatorilor, cu vânzările premium ale Samsung la o creștere de două cifre în 2024.

Reporter: Care sunt următoarele produse/servicii din portofoliul Samsung care vor fi dotate cu AI?

Benjamin Braun: Actualizarea sistemului nostru de operare One UI 6.1.1 extinde caracteristicile AI de la Galaxy Z Fold6 și Z Flip6 la alte modele; include noi aplicații precum Sketch to Image, Composer și Portrait Studio, îmbunătățind viața de zi cu zi prin instrumente de conectare și creativitate bazate pe AI.

Țineți ochii deschiși pentru actualizări suplimentare în acest sens în curând.

Reporter: Inteligența artificială ajunge la fiecare dispozitiv din casa noastră, de la cuptorul de gătit inteligent la mașina de spălat. Mulți oameni (inclusiv unele persoane celebre) se tem că ne îndreptăm spre SkyNet. Ce credeți?

Benjamin Braun: Samsung vede viitorul inteligenței artificiale ca fiind sprijinirea clienților noștri pentru a trăi vieți mai simple, mai durabile și mai împlinite.

AI nu ar trebui să facă lucrurile mai complicate sau mai îngrijorătoare, ci, în schimb, să acționeze ca niște mâini ajutătoare care ne oferă mai mult timp pentru a face lucrurile pe care le iubim. Sunt tatăl a trei copii, am o viață foarte ocupată, iar tehnologia a jucat un rol important în a-mi face viața mult mai puțin haotică. De exemplu, mașina mea de spălat comandă mai mult detergent atunci când se termină, eu pot accesa camera din frigider pentru a vedea ce îmi lipsește pentru cina din seara asta, nimic din toate acestea nu este posibil fără SmartThings.

Din punctul nostru de vedere, mai multe funcții bazate pe inteligență artificială îi vor ajuta pe oameni să își trăiască viața puțin mai ușor, permițând în același timp moduri mai bune de viață. Acesta este obiectivul și viziunea noastră; cu siguranță îmi va ajuta și mie viața mult mai mult!

Citește și: Samsung la IFA 2024: AI-ul ajunge în toate dispozitivele, de la smartphone-uri și PC-uri, la televizoare, mașini de spălat și frigidere. Această tehnologie poate simplifica viața oamenilor, reduce consumul de energie și risipa alimentară