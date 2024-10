Inflația din Zona Euro a încetinit la 1,8% pe an în septembrie, cel mai scăzut nivel din ultimii 3,5 ani

Inflația în zona euro a încetinit puternic în septembrie, la 1,8% în ritm anual, cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani și jumătate, datorită scăderii prețurilor la energie, potrivit datelor publicate marți de Eurostat, transmite Le Figaro.

Creșterea prețurilor de consum a coborât astfel sub pragul de 2%, obiectivul stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE), pentru prima dată din iunie 2021. Această scădere ar putea determina instituția monetară să reducă din nou ratele dobânzilor în octombrie, ceea ce ar contribui la relansarea creșterii economice slabe din Europa.

Inflația a ajuns la 2,2% în august, după 2,6% în iulie, în cele 20 de țări europene care împart moneda unică. Scăderea din septembrie a fost chiar mai accentuată decât cea anticipată de analiștii Factset, care se așteptau la o cifră de 1,9%. Inflația de bază – adică inflația ajustată în funcție de prețurile volatile ale energiei și alimentelor – care este urmărită îndeaproape de piețele financiare și de BCE, și-a continuat, de asemenea, scăderea lentă, la 2,7% în ritm anual, după 2,8% în august, potrivit biroului european de statistică. Această tendință este în conformitate cu consensul analiștilor.

Scăderea prețurilor la energie

Evoluția puternică a inflației în septembrie s-a datorat în principal scăderii cu 6% față de anul precedent a prețurilor la energie, inclusiv a prețurilor carburanților la pompă, care scăzuseră deja cu 3% în august. Creșterea prețurilor serviciilor a încetinit ușor la 4% (-0,1 puncte față de august). Prețurile produselor alimentare (inclusiv alcoolul și tutunul) au revenit foarte ușor la 2,4% (+0,1 puncte), în timp ce prețurile bunurilor industriale s-au stabilizat la un nivel foarte scăzut (+0,4% de la an la an, ca în august). În ansamblu, creșterea prețurilor de consum în zona euro a fost aproape înjumătățită de la recordul de 10,6% pe an atins în octombrie 2022, când prețurile la energie au explodat pe fondul războiului din Ucraina.

Această tendință a permis BCE să înceapă din nou relaxarea politicii sale monetare în primăvară. Pentru a limita inflația, instituția monetară a crescut costurile de împrumut la un nivel fără precedent începând cu iulie 2022, cu prețul unei încetiniri puternice a creșterii economice. La 6 iunie anul acesta, instituția a redus ratele sale cheie, oferind o primă gură de aer proaspăt pentru a stimula creditarea imobiliară și a întreprinderilor. Potrivit analiștilor, aceasta a efectuat o nouă reducere la 12 septembrie și ar putea continua să facă acest lucru la următoarea sa reuniune de politică monetară din 17 octombrie.