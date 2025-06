Începe CM al Cluburilor – Cine transmite la tv în România, plus programul complet al meciurilor

Campionatul Mondial al Cluburilor va debuta pe 14 iunie, în SUA. FIFA a modificat formatul, la competiției luând parte 32 de echipe care se luptă pentru premii totale în valoare de un miliard de dolari.

Viitoarea campioană a competiției va ajunge să încaseze până la 125 de milioane de dolari, iar din acest punct de vedere concurența va fi una acerbă.

Astfel, din suma totală, 475 de milioane de dolari vor fi distribuite pentru performanță sportivă și 525 de milioane de dolari pentru participare.

Echipele de pe Bătrânul Continent vor primi bonusuri de participare între 12,81 de milioane de dolari și 38,19 milioane de dolari, în funcție de criterii sportive și comerciale.

Formațiile sud-americane vor primi fiecare 15,21 milioane dolari în bonusuri de participare, în timp ce cele din America de Nord, America Centrală și Caraibe, Asia și Africa vor primi 9,55 milioane dolari, iar unica reprezentantă a Oceaniei, Auckland City, va încasa 3,58 milioane dolari.

Componența grupelor de la CM al Cluburilor din SUA

Grupa A: SE Palmeiras Sao Paulo (Brazilia), FC Porto (Portugalia), Al Ahly FC (Egipt), Inter Miami CF (SUA);

Grupa B: Paris Saint-Germain (Franța), Atletico Madrid (Spania), Botafogo Rio de Janeiro (Brazilia), Seattle Sounders FC (SUA);

Grupa C: FC Bayern Munchen (Germania), Auckland City FC (Noua Zeelandă), CA Boca Juniors (Argentina), Benfica Lisabona (Portugalia);

Grupa D: CR Flamengo Rio de Janeiro (Brazilia), Esperance Sportive de Tunisie (Tunisia), Chelsea FC (Anglia), Los Angeles FC (SUA);

Grupa E: CA River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japonia), CF Monterrey (Mexic), FC Inter Milano (Italia);

Grupa F: Fluminense FC Rio de Janeiro (Brazilia), Borussia Dortmund (Germania), Ulsan HD (Coreea de Sud), Mamelodi Sundowns FC (Africa de Sud);

Grupa G: Manchester City (Anglia), Wydad AC Casablanca (Maroc), Al Ain FC (EAU), Juventus FC (Italia);

Grupa H: Real Madrid CF (Spania), Al Hilal Riad (Arabia Saudită), CF Pachuca (Mexic), RB Salzburg (Austria).

Programul meciurilor (ora României):

