Incendii forestiere în Canada/ Evacuări în Marele Nord canadian, în urma unui incendiu forestier care arde de săptămâni întregi în această regiune

Peste 1.000 de persoane au fost evacuate marţi în Marele Nord canadian în urma unui mega-incendiu forestier care arde de săptămâni întregi în această regiune afectată de secetă, transmite AFP, transmite Agerpres.

Canada se confruntă în acest an cu al doilea cel mai grav sezon al incendiilor de vegetaţie, după cel din 2023, cu peste 8,3 milioane de hectare de pădure arse, o suprafaţă de mărimea Austriei.

Incendiul, care, începând de duminică, ameninţă în mod direct localităţile Fort Providence şi Whati din Teritoriile de Nord-Vest, a mistuit deja peste 102.000 de hectare.

Incendiul s-a răspândit rapid în ultimele zile, conducând la primele evacuări din acest an în vastul teritoriu nordic care traversează Cercul Polar arctic.

În 2023, cei 20.000 de locuitori din Yellowknife, capitala acestei regiuni, au fost nevoiţi să părăsească localitatea timp de trei săptămâni din cauza unui incendiu.

„Asistăm la o revenire (a incendiilor) la sfârşitul sezonului”, a declarat pentru AFP Mike Westwick de la Serviciul local de pompieri. „Sezoanele (incendiilor de vegetaţie) au fost mai lungi decât în mod normal în ultimii ani, din 2022”, a adăugat el.

De pe coastele provinciei Columbia Britanică (vest) până în provincia Noua Scoţie (est) şi provincia Manitoba (centru), ţara a înregistrat sute de incendii începând din primăvară.

Numeroase oraşe s-au aflat în alertă maximă în cea mai mare parte a verii, monitorizând progresul acestor incendii, iar armata canadiană a intervenit în august pentru a ajuta la evacuările din Newfoundland.

Peste 650 de incendii sunt încă active în ţară, conform datelor anunţate marţi de autorităţi, peste 100 dintre acestea nefiind încă aduse sub control.

O vară „foarte caldă, foarte secetoasă şi cu foarte puţine precipitaţii” explică acest sezon de incendii prelungit, potrivit lui Mike Westwick. „Este stresant mental şi fizic, atât pentru lucrători, cât şi pentru rezidenţi, care trebuie să-şi părăsească locuinţele”, a explicat el, adăugând că secetele repetate sunt „îngrijorătoare”.

Odată cu încălzirea globală, Canada este din ce în ce mai afectată de fenomene meteorologice extreme. Geografia sa nordică, caracterizată de un teren arctic, face ca ţara să se încălzească mai repede comparativ cu restul planetei.

În ceea ce priveşte incendiile, anul record rămâne 2023, când aproape 18 milioane de hectare au fost mistuite de flăcări, o cifră care a atras atenţia la nivel mondial şi a scos în evidenţă ameninţarea tot mai mare reprezentată de incendiile forestiere.