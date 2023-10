În premieră naţională, materie opţională în şcolile din Mureș pentru combaterea consumului de droguri şi bullying-ului / ”Sperăm ca odată ce părinţii vor vedea cum este această materie, ea se va extinde”

Coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Mureş, comisar de poliţie Ion Aleodor Roman, şi coordonatorul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, comisar şef de poliţie Gabriela Pâncă, au propus, în premieră naţională, introducerea unei materii opţionale în şcoli „Educaţie pentru siguranţă”, pe problematica consumului de droguri, bullying-ul, delicvenţei juvenile şi siguranţei rutiere, informează Agerpres.

„Am avut un proiect de bună practică la nivel naţional. Este singurul de acest gen. Dorim să implementăm o materie opţională în şcoli în care să fie abordate, pe lângă problematica consumului de droguri, bullying-ul, delincvenţa juvenilă, siguranţa rutieră. Este primul de acest gen la nivel naţional. Sperăm să ne şi reuşească acest proiect, să reuşim să implementăm această disciplină opţională ‘Educaţie pentru siguranţă’ (…) Vârsta de debut în consumul de droguri este una îngrijorător de mică, 13-14 ani (…) Avem în evidenţe şi copii cu vârste mai mici, dar vârsta de debut de 13-14 ani, este îngrijorător”, a declarat, joi, coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Mureş, comisar de poliţie Ion Aleodor Roman, într-o conferinţă de presă.

Coordonatorul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, comisar şef de poliţie Gabriela Pâncă, a arătat că acest curs opţional ar fi unic la nivel naţional şi că acesta a fost deja adoptat de anumite cadre didactice în şcoli din judeţul Mureş.

„Proiectul pentru siguranţă este unul vechi, cu care ne mândrim şi cu care am făcut paşi. Pe site-ul edusig.ro profesorii pot afla ce trebuie să facă, să se înscrie şi să participe la formări pentru a putea susţine această materie. Oricum sunt încărcate acolo materiale care pot folosi oricărui profesor, diriginte în activităţile pe care le desfăşoară pe toată paleta de siguranţă, pe toate domeniile de criminalitate. A fost puţin mai greoi, ca orice început, însă se aşteaptă avizul Ministerului Educaţiei pentru programă şi pentru a se organiza, prin Casa Corpului Didactic, formarea cadrelor didactice care doresc să se implice, să participe la formare şi apoi să predea până la urmă această materie. Există un manual pe site-ul edusig.ro, există şi manualul, există şi unele caiete de lucru. Sigur că se pot dezvolta materialele, este un început, dar apreciem că este unul foarte important. De altfel, în urmă 5 ani am început să discutăm despre asta”, a arătat Gabriela Pâncă.

Reprezentanta IPJ Mureş a arătat că un profesor de sport a fost primul care a experimentat predarea acestei materii, în timpul educaţiei privind mersul pe bicicletă.

„De fapt de aici am pornit, de la sesiunile Fundaţiei Comunitare Mureş în ceea ce priveşte mersul corect pe bicicletă. Profesorul de sport a folosit orele, nu numai orele dumnealui, pentru a preda. Unii profesori ne-au invitat să îi susţinem în anumite activităţi. Este un început şi sperăm ca odată ce părinţii vor vedea cum este această materie, ea se va extinde şi tot mai multe şcoli o vor putea oferi (…) Important este să începem de undeva şi este un sprijin extraordinar, fiindcă resursele umane implicate în activitatea de educaţie pentru siguranţă a elevilor sunt limitate, iar implicarea profesorilor va fi un un aport extraordinar”, a susţinut comisar şef Gabriela Pâncă.

Coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Mureş, comisar de poliţie Ion Aleodor Roman, a afirmat că pe lângă vârsta fragedă la care anumiţi copii încep să consume droguri există şi un alt factor de risc.

„Aceste droguri au în componenţă din ce în ce mai multe substanţe, altele decât cele psihoactive. Aici mă refer la substanţe chimice toxice, cancerigene, adevărate otrăvuri care sunt conţinute de aceste substanţe. Acestea sunt unele dintre riscurile care ne îngrijorează poate mai mult decât simpla creştere a prevalenţei şi a numărului consumatorilor de droguri, pentru că au apărut din ce în ce mai mulţi astfel de factori de risc (…) Noi de toate aceste aspecte am ţinut cont în activităţile noastre de prevenire a consumului. Toate au fost direcţionate în acest mod pentru a reuşi să diminuăm aceşti factori de risc, pentru a reuşi reducerea cererii de droguri. Iar un alt factor de risc de care noi am ţinut cont este diversificarea tipologiilor de consum şi a zonelor de consum. Acum nu mai vorbim de marile aglomerări urbane, de oraşe, municipii, în consum de droguri avem foarte mulţi consumatori la nivel de mediu rural, la sate, comune. În acest sens, am desfăşurat activităţi pe trei mari paliere pe prevenire, la şcoală (gimnaziu, liceu, mediu universitar), prevenire în familie şi prevenire în comunitate”, a susţinut comisar Ion Aleodor Roman.

La conferinţa de presă au participat şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, comisar şef de poliţie Constantin Mihalache, şeful Serviciului Rutier Mureş, comisar şef de poliţie Cristian Conţiu, împuternicit şef al Biroului Siguranţă Şcolară, subinspector de poliţie Roxana Mureşan, şi inspector de poliţie Alexandra Luca, purtător de cuvânt al IPJ Mureş.