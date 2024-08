Imparţialitatea unui judecător TAS în cazul exerciţiului de la sol, pusă în discuţie: Hamid G. Gharavi a reprezentat România, dar şi SUA în alte cauze de arbitraj

Într-un articol publicat de mai mulţi experţi pe site-ul International Institute of Conflict Prevention and Resolution (CPR) se acreditează ideea ca preşedintele comisiei TAS în cazul concursului de la sol de la Jocurile Olimpice nu ar fi fost imparţial. Acesta reprezintă România într-o altă cauză de arbitraj pe teme economice, dar acelasi judecător a reprezentat clienţi din SUA într-un proces împotriva României, transmite News.ro.

Experţii site-ului menţionat fac referire la Hamid G. Gharavi, arbitrul preşedinte din partea Franţei şi Iranului; în comisia TAS care a judecat concursul de la sol, în care s-a decis că Ana Maria Bărbosu (foto) a câştigat bronzul în faţa americancei Jordan Chiles.

“De-a lungul istoriei, mulţi sportivi au fost forţaţi să îşi returneze medaliile olimpice. După cum a explicat NBC News, „Jordan Chiles este o raritate în istoria olimpică: un sportiv obligat să returneze medalia din alte motive decât o încălcare a normelor antidoping”.

Oamenii curioşi doresc să afle mai multe despre decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) din 10 august 2024 de a-i retrage gimnastei olimpice americane Jordan Chiles medalia de bronz, în favoarea gimnastei române Ana Maria Barbosu.

Problema de fapt este cunoscută de mulţi. Nu există nicio dispută cu privire la faptul că juriul iniţial a judecat greşit performanţa lui Chiles, neacordându-i credit pentru unul dintre salturile sale. Organismul care guvernează gimnastica, Federaţia Internaţională de Gimnastică, a fost de acord. În consecinţă, Comitetul Olimpic Internaţional a ajustat scorul pentru Chiles şi i-a acordat medalia de bronz.

România a făcut ulterior apel la această decizie la TAS, susţinând că cererea depusă la Federaţia Internaţională de Gimnastică a întârziat câteva secunde.

Completul TAS, format din Hamid G. Gharavi, arbitrul preşedinte din partea Franţei şi Iranului; Philippe Sands KC, din partea Marii Britanii, Franţei şi Mauritius, şi Song Lu din partea Chinei, s-a pronunţat în favoarea lui Bărbosu din România şi a decis că contestaţia depusă în numele lui Chiles a fost într-adevăr tardivă.

Ca urmare, comisia TAS a ordonat CIO să restabilească punctajul iniţial al lui Chiles. Statele Unite au făcut apel în numele lui Chiles, afirmând că acea contestaţie a fost depusă în termenul limită şi că nu au fost informate suficient cu privire la decizia TAS şi nu au avut posibilitatea de a fi audiate.

Este piatra de temelie a independenţei arbitrului pusă în discuţie?

Comunicatul de presă al TAS nu precizează cum sau dacă părţile au fost informate cu privire la faptul că arbitrul Gharavi, preşedinte al comisiei TAS, este în prezent consilier juridic al României în litigiile sale în faţa Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) al Băncii Mondiale.

Relaţia lui Gharavi cu România a început cel puţin în 2011, când a fost numit de reclamantul american într-un proces împotriva României. Hassan Awdi, Enterprise Business Consultants Inc. and Alfa El Corp. v. Romania (ICSID Case No. ARB/10/13) (2015)). În 2016, la aproximativ un an de la încheierea acelui caz, Gharavi a început să reprezinte România în procedurile sale ICSID, impunându-se într-o cauză în primăvara acestui an. Nova Group Investments B.V. v. Romania (ICSID Case No. ARB/16/19)(13 iunie)

În alte două cauze ICSID, Gharavi este avocat principal – a se vedea Aderlyne Ltd. v. România (cauza ICSID nr. ARB/22/13), un proiect în curs de desfăşurare în domeniul energiei regenerabile, disponibil la adresa https://bit.ly/4dCX9X0–and/or şi lucrează alături de avocatul guvernului român. EP Wind Project (Rom) Six Ltd. v. Romania, (ICSID Case No. ARB/20/15) (disponibil la https://bit.ly/3LZEj0B).

Ideea că cei care decid litigiile trebuie să fie lipsiţi de părtinire şi capabili să pronunţe o hotărâre în favoarea oricărei părţi este o piatră de temelie a arbitrajului. În conformitate cu CAS R33, „fiecare arbitru trebuie să fie şi să rămână imparţial şi independent de părţi şi trebuie să dezvăluie imediat orice circumstanţe care ar putea afecta independenţa sa faţă de oricare dintre părţi”.

Problema este dacă un arbitru olimpic care reprezintă în prezent o ţară pe scena mondială poate decide un caz care implică o gimnastă din ţara respectivă, într-un mod imparţial. Este realist să ne aşteptăm ca un astfel de arbitru să poată decide împotriva intereselor acelei ţări sau ale gimnastului acelei ţări, care în acest caz este reprezentat de Federaţia de Gimnastică din România?

Cei mai mulţi ar putea fi de acord că aceste probleme ar fi trebuit prezentate părţilor implicate în dispută înainte ca Hamid Gharavi să fie selectat ca arbitru preşedinte. Nu ne rămâne decât să sperăm că ele vor fi ridicate în cadrul procedurii de apel a TAS.

Unii s-ar întreba dacă relaţia arbitrului cu România este una care ar putea da arbitrului un interes financiar sau personal semnificativ în una dintre părţi sau în rezultatul cauzei – un conflict de interese de tip „Non-Waivable Red List” (Linie Roşie Nevizibilă).

Această chestiune pune pe scena mondială întrebarea ce restricţii sunt sau trebuie să fie impuse arbitrilor TAS în ceea ce priveşte independenţa şi imparţialitatea acestora în ochii părţilor.

Un arbitraj este la fel de bun ca şi arbitrii. Se pare că este necesară o examinare mai atentă a acestui caz, atât în beneficiul lui Jordan Chiles, cât şi al Anei Maria Bărbosu“, se arată în articolul de pe site-ul www.cpradr.org.

Federaţia Română de Gimnastică anunţase luni seara că TAS a respins solicitarea formulată de Federaţia de Gimnastică a Statelor Unite, Jordan Chiles, şi Comitetul Olimpic al Statelor Unite de a redeschide cazul concursului de la sol, de la Jocurile Olimpice.

Oficialii USA Gymnastics au confirmat, luni, că Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) nu va reveni asupra deciziei prin care îi cere gimnastei Jordan Chiles să returneze medalia de bronz care i-a fost acordată la exerciţiul de la sol la Jocurile Olimpice de la Paris, dar promit că vor continua eforturile pentru ca sportiva americană să păstreze medalia care ar trebui să-i revină Anei Bărbosu.

TAS a anulat contestaţia pentru exerciţul la sol depusă de antrenoarea lui Chiles, care i-a adus sportivei în concurs medalia de bronz, spunând că a venit cu 4 secunde mai târziu de limita de timp, de un minut, pentru un astfel de demers. USA Gymnastics a prezentat dovezi suplimentare la TAS duminică, după ce organismul internaţional cu sediul la Lausanne decisese în favoarea unui apel al româncei Ana Bărbosu, care va urca astfel pe locul al treilea în concurs.

USA Gymnastics a contestat decizia TAS, spunând duminică într-un comunicat că federaţia a prezentat dovezi video la TAS ce au arată că antrenoarea echipei SUA, Cecile Landi, a făcut primul apel cu 13 secunde înainte de termenul-limită.

Disputa cu privire la detalii atât de mărunte stabileşte ceea ce ar putea fi o bătălie juridică de luni sau ani de zile cu privire la rezultatul la această probă de gimnastică, notează Associated Press. Apelul americanilor ar putea ajunge la cea mai înaltă instanţă din Elveţia, Tribunalul Federal Elveţian, sau la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Federaţia Internaţională de Gimnastică (FIG) a declarat sâmbătă seara că va respecta decizia instanţei şi recunoaşte locul al treilea ocupat de Ana Bărbosu. Comitetul Internaţional Olimpic, la rândul său, a confirmat duminică hotărârea, anunţând că redistribuie medalia.

TAS a decis sâmbătă că cererea lui Landi de a adăuga 0,1 la scorul lui Chiles a ieşit din intervalul de un minut. Comitetul ad hoc al TAS a scris că cererea lui Landi a venit la 1 minut şi 4 secunde după ce scorul iniţial al lui Chiles a fost afişat.

CIO a declarat că va lua legătura cu USOPC în ceea ce priveşte returnarea medaliei de bronz de către Chiles şi va lucra cu Comitetul Olimpic Român pentru a discuta despre o ceremonie de înmânare a medaliei pentru Bărbosu.

Rebeca Andrade din Brazilia a câştigat aurul, iar Simone Biles din SUA a fost medaliată cu argint.