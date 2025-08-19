Imagini trucate cu buletine de vot circulă în spaţiul public din Republica Moldova / Comisia Electorală Centrală: Este un fals grosolan, menit să inducă în eroare opinia publică şi să submineze încrederea în procesul electoral

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a condamnat ferm apariţia în spaţiul public a unor imagini video trucate, care prezintă un presupus buletin de vot pentru alegerile legislative din 28 septembrie 2025 pe care ar fi aplicată ştampila „VOTAT” în dreptul unui concurent electoral, informează marţi Radio Chişinău, transmite Agerpres.

Potrivit CEC, acest material este un fals grosolan, menit să inducă în eroare opinia publică şi să submineze încrederea în procesul electoral. Instituţia califică astfel de acţiuni ca făcând parte din campanii ostile de manipulare şi antagonizare a societăţii.

„Modelul oficial al buletinului de vot este aprobat exclusiv prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale, după înregistrarea tuturor concurenţilor electorali”, se arată într-un comunicat al CEC.

CEC aminteşte că 19 august este ultima zi pentru depunerea cererilor de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat, iar tipărirea buletinelor de vot se face doar în condiţiile strict reglementate de lege, într-un proces transparent, cu participarea observatorilor, mass-media şi reprezentanţilor partidelor.

Comisia solicită cetăţenilor să consulte doar surse oficiale pentru informare şi adresează un apel către mass-media să evite difuzarea materialelor neverificate, mai ales a celor care prezintă indicii de fals informatic.

Instituţia avertizează că răspândirea unor informaţii trucate serveşte intereselor celor care doresc un proces electoral denaturat, dominat de emoţii şi decizii impulsive, nu de libera exprimare a voinţei alegătorilor.