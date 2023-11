Human Rights Watch acuză Beijingul de un ”efort sistematic” de a reduce practica islamului în China, prin închiderea și distrugerea moscheilor

Autoritățile comuniste din Beijing închid, distrug și reconvertesc moschei, într-un „efort sistematic” de a reduce practica islamului în China, afirmă organizația Human Rights Watch (HRW), într-un raport citat de BBC.

Există aproximativ 20 de milioane de musulmani în China, o țară care este oficial atee, dar care afirmă că permite libertatea religioasă.

Cu toate acestea, observatorii spun că, în ultimii ani, a avut loc o intensificare a represiunii asupra formelor de religie organizate, Beijingul încercând să obțină un control mai mare.

„Închiderea, distrugerea și reamenajarea moscheilor de către guvernul chinez face parte dintr-un efort sistemic de a reduce practica islamului în China”, a declarat Maya Wang, director interimar pentru China la Human Rights Watch.

Raportul vine în urma dovezilor tot mai numeroase de abuzuri sistematice ale drepturilor omului împotriva musulmanilor uiguri din regiunea Xinjiang din nord-vestul Chinei. Beijingul neagă acuzațiile de abuz.

Just in: The Chinese government is significantly reducing the no. of mosques in two provinces in China under its “mosque consolidation” policy, Human Rights Watch @hrw reveals in new research released today: https://t.co/IaWZ4ZY9B3 pic.twitter.com/7NM6JRae9x

— Maya Wang 王松蓮 (@wang_maya) November 22, 2023