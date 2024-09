Hoţii de cupru devastează staţiile de încărcare a automobilelor electrice din SUA

O cincime din încercările de conectare la una din staţiile publice de încărcare a automobilelor electrice din SUA s-a soldat cu un eşec în primul semestru al acestui an, iar aproape 10% din încercările eşuate au avut drept motiv cablul de conectare lipsă sau deteriorat de hoţii de cupru, estimează firma de consultanţă JD Power, transmite Agerpres. „Se întâmplă în întreaga ţară. Ceea ce am văzut că se întâmplă este oribil în termeni de ce sunt capabili să facă şi cât de frecvent se întâmplă”, spune Rick Wilmer, director general la ChargePoint Holdings Inc., care are un total de 65.000 de cabluri de conectare în SUA.

Cazuri similare de vandalism au fost raportate şi în Europa. Însă în cazul SUA, haosul creat de hoţii de cupru vine într-un moment în care vânzările de automobile electrice sunt în scădere. O reţea de staţii de încărcare pe care poţi să te bazezi este crucială pentru eliminarea îngrijorărilor şoferilor cu privire la autonomia automobilelor electrice, iar companiile care gestionează astfel de staţii de încărcare vor să combată ideea de staţiile publice sunt incomode, lente şi se strică în mod frecvent.

Vandalizare este „principala problemă pentru noi de la începutul anului”, spune Anthony Lambkin, vicepreşedinte de operaţiuni la Electrify America, care gestionează aproximativ 1.000 de staţii de încărcare în America de Nord. De la începutul anului şi până în prezent, hoţii au tăiat 215 din cablurile de conectare ale companiei, faţă de 79 de cazuri în perioada similară a anului trecut.

Mulţi dintre cei care fură cablurile de încărcare caută un singur lucru: cupru. Acest metal constituie elementul de bază al reţelei de staţii de încărcare pentru automobilele electrice iar preţurile la cupru s-au dublat comparativ cu situaţia de la începutul lui 2020.

Căutarea profitului este evidentă dat fiind faptul că acele de vandalism sunt mai degrabă organizate. Grupuri de hoţi obişnuiesc să taie toate cablurile de încărcare la o staţie, astfel că aceasta este scoasă complet din funcţiune. EVgo Inc., care operează o reţea de 1.000 de staţii de încărcare în SUA, a surprins pe camerele de supraveghere hoţii de cupru care purtau uniforme pentru a fi confundaţi cu angajaţi sau tehnicieni la companiile de utilităţi.

Furturile la o scară largă sunt singura modalitate prin care hoţii de cupru pot obţine un randament decent pentru „investiţia” lor. Un cablu de conectare pentru o staţie de încărcare lentă (Level 2 ) conţine aproximativ cinci livre de cupru, care în prezent este echivalentul a 21 de dolari. Cablurile de încărcare pentru staţiile de tip fast-charging (Level 3) au o cantitate dublă de cupru.

„Recompensa financiară nu justifică riscul şi efortul implicat”, spune Travis Allan, director juridic la FLO, companie care operează 3.700 de staţii de încărcare în America de Nord.

Însă pentru companiile care operează staţii de încărcare, înlocuirea unui cablu de conectare de tip Level 2 costă aproape 700 de dolari în timp ce în cazul unui cablu de tip Level 3, costul se ridică la 4.000 de dolari.

Majoritatea operatorilor de staţii de încărcare lucrează la soluţii tehnologice pentru a reduce aceste costuri, inclusiv supraveghere automatizată. Încărcătoarele firmei FLO, de exemplu, au 200 de senzori diferiţi, inclusiv unul care poate detecta un cablu tăiat.

Pe de altă parte, camerele video şi alte mijloc de monitorizare sunt scumpe şi pot ridice semne de întrebare cu privire la viaţa privată. Firma FLO testează noi staţii de încărcare care au o cameră video în interior, la fel ca un ATM, dar are de gând să activeze aceste camere numai în zonele cu un grad ridicat de vandalism. La rândul său, Electrify America are camere video la aproape 100 din staţiile sale de încărcare şi urmează să introducă difuzoare care îi vor atenţiona sonor pe eventualii hoţi.