Guvernul Franței condus de premierul Michel Barnier riscă serios să fie demis prin moțiune de cenzură pe tema bugetului asigurărilor sociale

Luni, 2 decembrie, la ora 15.00 (16.00 în România), Adunarea Națională va vota proiectul de lege privind finanțarea securității sociale (PLFSS). Guvernul lui Michel Barnier ar putea utiliza articolul 49.3 din Constituție pentru a trece proiectul de lege prin angajarea responsabilității, relatează Franceinfo.

Principalul partid de opoziție, Reunirea Națională (RN, dreapta populistă/extremă) ia în considerare o moțiune de cenzură, ca răspuns la angajarea responsabilității. Partidul Socialist (PS) a confirmat pentru Franceinfo că va depune o moțiune de respingere prealabilă a proiectului luni după-amiază.

„Cu excepția unui miracol de ultim moment, „RN va cenzura guvernul lui Michel Barnier”, a declarat luni președintele partidului de extremă dreapta, Jordan Bardella, invitat la RTL. Premierul Barnier „a uitat că se află în fruntea unui guvern care nu are majoritate în Adunarea Națională”, a adăugat el, acuzându-l pe acesta că a pus capăt negocierilor privind bugetul.

Aceasta ar fi prima moțiune de cenzură introdusă de RN după formarea în septembrie a guvernului Barnier, în urma alegerilor din iunie/iulie care a dus la o Adunare Națională fără majoritate. RN are 126 de deputați și împreună cu cei 193 de deputați ai Noului Front Popular (NFP, alianța stângii formată din patru partide), depășește confortabil majoritatea absolută de 289 din totalul de 577 de deputați ai Adunării Naționale. În caz de adoptare, aceasta ar fi prima destituire a unui guvern care își angajează responsabilitatea pe un text de lege de la înființarea în 1958 a celei de-a Cincea Republici Franceze de către Charles de Gaulle.

Înte timp, luni, pe Europe 1/CNews, purtătoarea de cuvânt a guvernului a sugerat că executivul și-ar putea schimba poziția cu privire la nerambursarea de către asigurările de sănătate a unor medicamente. „Fiecare deputat” de stânga sau din RN care votează pentru cenzură «va fi tras la răspundere în circumscripția sa», a adăugat Maud Bregeon.

Și partizanii președintelui Emmanuel Macron o critică pe lidera deputaților RN, Marine Le Pen. Pentru centristul Roland Lescure, vicepreședinte al Adunării Naționale și fost ministru al industriei, lidera RN este o „machiavelică cu picioare mici care se joacă cu semnătura Franței pe piețele financiare”. „În ultimele 15 zile, nu s-a vorbit prea mult despre problemele sale juridice, asta trebuie să-i convină”, a continuat el pe Franceinfo, referindu-se la procesul penal intentat lui Le Pen pentru deturnare de fonduri pe vremea când era deputată în Parlamentul European. „Cenzura are un cost. Este costul iresponsabilității”, a declarat deputata centristă Aurore Bergé pe TF1.

Dar posibila, dacă nu probabila cădere a guvernului provoacă îngrijorare. Cu o posibilă moțiune de cenzură, Franța „intră într-o fază mai incertă, iar incertitudinea în materie financiară este întotdeauna un motiv de îngrijorare”, a explicat Pierre Moscovici, președintele Curții de Conturi, intervievat luni în cadrul seriei „4V” de pe France 2. „Situația noastră financiară este periculoasă (…) Trebuie neapărat să punem frână și să dăm semnalul că recâștigăm controlul asupra finanțelor noastre publice”. Premierul Barnier a dezvăluit la introducerea proiectului de buget în Adunarea Națională că Franța va avea anul acesta un deficit bugetar de 6% din Produsul Intern Brut (PIB), iar datoria publică depășește 3.200 de miliarde de euro, adică 110% din PIB.

Proiectul de buget a depășit timpul de dezbatere în Adunarea Națională și ca atare a fost trimis spre dezbatere Senatului, unde guvernul are o majoritate solidă, dar camera inferioară are ultimul cuvânt. În plus, opoziția de stânga a introdus o propunere legislativă de abrogare a reformei pensiilor, adoptată anul trecut, care prevedea majorarea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani. Anularea acestei reforme ar agrava, potrivit guvernului, și mai mult deficitul bugetar.