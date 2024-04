Goran Bregović, susținător al invaziei rusești în Ucraina, invitat la un festival în Sibiu / Nu i se permite intrarea în republica Moldova, fiind considerat pro-rus / ”În Balcani am simțit mereu măreția care vine din Est”

Organizatorii festivalului Focus în the Park din Sibiu, anunță că muzicianul Goran Bregović va concerta în Parcul Sub Arini, în luna august, anunță Turnul Sfatului.

„Suntem extrem de încântați să dezvăluim primul val de artiști pentru ediția din acest an a festivalului Focus în the Park. Am trecut din 2024 la acces cu bilet, pentru că ne dorim să aducem nume din ce în ce mai mari la Sibiu, pe gustul tuturor celor care ne-au fost alături în acești 10 ani”, a declarat Sebastian Marcovici, organizatorul evenimentului.

Goran Bregović şi trupa sa nu au fost lăsaţi să intre în Republica Moldova, în luna august 2023, unde urmau să cânte la un festival. Aceștia a fost trimis înapoi, deşi aterizaseră pe Aeroportul Internaţional din Chişinău.

Autoritățile de la Chișinău au declarat că persoanele publice care fac apel la război, discordie și ură sunt indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova.

În martie 2015, Bregović a susținut un concert în orașul Sevastopol din Crimeea proaspăt anexată de Rusia. În cadrul briefingului de presă Bregović a declarat că nu se teme de sancțiunile europene și că ar putea să-i fie anulate concerte în Europa, lucru pentru care a fost aplaudat de jurnaliști, scrie Moldova1.md

„Noi, cei din Balcani, simțim mereu măreția culturală care vine spre noi din est (n.red.: traducătoarea a adăugat cuvântul „Rusia” în timpul traducerii). Vestul are mereu o mică paranoia din cauza asta, sper că această paranoia va trece și se vor inventa niște pastile pentru asta.”

Întrebat ce le-ar dori locuitorilor orașului Sevastopol, acesta a spus „să nu vă plângeți prea mult, v-ați născut într-un loc frumos. Imaginați-vă milioanele care locuiesc la frig, care n-au zile cu soare și mare, așa că nu vă plângeți.”

Despre orașul Sevastopol Bregović a mai spus: „când vii în Rusia ca străin, oriunde ai ateriza, ai acest sentiment imediat pe aeroport – Pușkin, Dostoievski, Armata Roșie, mii de ani de istorie rusească. Oriunde ai fi în Rusia ai sentimentul ăsta.”

Ca urmare a acestor declarații mai multe concerte ale lui Bregović au fost anulate în Ucraina, în acea perioadă.

Bregović a susținut concerte Rusia în continuare, declarând în 2020 că Putin ar fi câștigat alegerile din Serbia dacă ar fi candidat. „Are calități pe care sârbii ar vrea să le vadă într-un președinte. Slavilor le place acest fel de curaj, de masculinitate – iar el reprezintă anume acest tipaj și se află în armonie cu masculinitatea lui. Cred că în general slavii iubesc astfel de oameni.”

De-a lungul anilor Bregović a menținut o legătură strânsă cu Rusia, având concerte chiar la Kremlin.

După 24 februarie 2022 Goran Bregović nu a venit cu o revizuire a poziției lui și nu a condamnat explicit războiul provocat de Rusia. Mai mulți activiști din lumea întreagă militează pentru anularea concertelor lui.

”Focus in the Park” are loc în acest an în Sibiu, între 21 și 25 august, iar biletele încep de la 129 de lei.