Glenn Campbell, ziarist BBC, povestește cum este să trăiești cu o tumoare pe creier

Glenn Campbell,, ziarist BBC, povestește cum este să trăiești cu un diagnostic terminal de cancer la creier, după șocul pe care l-a avut când a aflat de boală, în urmă cu un an, și cum privește, cu optimism, la cea de-a 50-a aniversare – peste 15 luni, în 2026, în condițiile în care prognosticul inițial îi mai lăsa de trăit între 12 și 18 luni.

Povestea lui, așa cum a fost publicată de BBC, mai jos:

——————

“În timp ce așteptam operația pe creier, am apăsat instinctiv butonul de înregistrare al camerei telefonului meu, gândindu-mă că aș putea documenta ultimele luni din viața mea.

Mi-am făcut o carieră din a spune poveștile altora, dar mi s-a părut momentul să o spun și pe a mea.

Totul a început cu un accident de bicicletă în iunie 2023, când mi-am rupt 10 coaste, dar care m-a condus la descoperirea unei probleme de sănătate mult mai mari.

Într-o noapte, în pat, am avut o criză care a scos la iveală o tumoare canceroasă pe creier.

Cel mai probabil scenariu părea să fie că am un glioblastom agresiv, o tumoare care, de obicei, îți curmă viața în 12-18 luni.

Pe patul de spital, am îndreptat camera spre mine însumi, nu ca o indulgență, ci pentru a scoate în evidență un cancer urât care este greu de tratat și chiar mai greu de învins.

Presupun că acesta a fost modul meu de a extrage un scop dintr-o tragedie personală.

Rezultatul este My Brain Tumour And Me – un film TV și iPlayer care este mult mai optimist decât ați putea crede.

După 15 luni, sunt încă puternic, deoarece se pare că am o formă rară de boală, un oligodendrogliom, care tinde să răspundă mai bine la tratament.

Strălucitul neurochirurg Paul Brennan mi-a salvat viața extirpându-mi cea mai mare parte a tumorii și, împreună cu radioterapia și chimioterapia, pare să-mi țină cancerul sub control pentru moment.

Sunt scanări trimestriale pentru a vedea dacă se dezvoltă din nou.

Au existat câteva alarme false, dar cel mai recent control sugerează că tumoarea mea este stabilă. Nu am idee cât va dura acest lucru.

Încerc să nu-mi fac prea multe griji între scanări, deoarece nu pot controla ce face tumoarea mea pe creier.

Ceea ce am învățat să gestionez sunt moștenirile dificile ale tratamentului meu împotriva cancerului – oboseala persistentă și riscul de noi convulsii.

Un pui de somn zilnic și o planificare atentă a timpului și a efortului mă ajută cu oboseala.

Adaptările la medicația anticonvulsivă au redus la minimum frecvența și gravitatea crizelor.

A fost nevoie de timp, încercări și erori pentru a reuși.

În luna decembrie a anului trecut am avut o criză foarte puternică care m-a dus la terapie intensivă.

Coma indusă medical a fost singura modalitate prin care medicii au putut să o oprească.

Când mi-am revenit, m-am simțit extrem de norocos că sunt în viață, dar euforia pe care o trăisem după operația pe creier era absentă.

De data aceasta, m-am simțit ca și cum aș fi scăpat la limită de moarte.

Totul a fost un pic prea aproape pentru confort. Am fost foarte emotiv.

Acesta a fost și rămâne punctul cel mai de jos din experiența mea de a trăi cu cancer cerebral.

Dar mi-am revenit și modificările ulterioare ale medicamentelor pentru epilepsie mi-au dat suficientă încredere pentru a mă întoarce pe dealurile pe care le iubesc atât de mult.

Rareori mă simt mai viu decât atunci când sunt în vârful unuia dintre munții magnifici ai Scoției.

În luna martie a acestui an, mă simțeam suficient de bine încât să escaladez unul fără niciun sentiment de îngrijorare.

Specialiștii sunt clari – nu vor să mă împiedice să fac anumite lucruri. Vor să-mi permită să trăiesc cât mai normal posibil.

În pregătirea pentru ascensiunea mea pe Meall nan Tarmachan, pe malurile Loch Tay, escaladasem cu succes un alt munte în weekendul precedent, fără probleme.

Așa că atunci când eu și prietenul meu Nikolaj am ieșit din parcarea Ben Lawers pentru a escalada vârful Perthshire, nu am avut nicio grijă.

În 10 minute – înainte de a începe ascensiunea – a trebuit brusc să mă întind.

Nu a durat mult până când mâna și brațul stâng mi s-au zvârcolit și tremurau incontrolabil. Aveam o nouă criză.

