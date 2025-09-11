G4Media.ro
Georgia a arestat doi cetăţeni ucraineni pentru tentativă de introducere ilegală în ţară de explozibili

granita Turcia - Georgia
sursa foto: Captura video

Georgia a arestat doi cetăţeni ucraineni pentru tentativă de introducere ilegală în ţară de explozibili

Serviciul de securitate georgian a reţinut doi cetăţeni ucraineni pentru tentativă de introducere ilegală în ţară a 2,4 kg de hexogen din Turcia, a informat joi agenţia de presă georgiană Interpress, relatează Reuters, transmite Agerpres.

Explozibilul era ascuns în compartimente secrete în maşina bărbaţilor reţinuţi, a relatat Interpress, precizând că arestările au avut loc miercuri.

Serviciul de securitate georgian nu a dezvăluit numele bărbaţilor arestaţi, oferindu-le doar iniţialele.

Anchetatorii încearcă să stabilească „dacă în Georgia se pregăteşte un atac terorist sau dacă Georgia este o ţară de tranzit”, a relatat Interpress.

În iulie, Georgia a reţinut două persoane pentru tentativă de vânzare de uraniu în valoare de 3 milioane de dolari, care ar fi putut fi folosit pentru fabricarea unei bombe.

