Georgia a arestat doi cetăţeni ucraineni pentru tentativă de introducere ilegală în ţară de explozibili

Serviciul de securitate georgian a reţinut doi cetăţeni ucraineni pentru tentativă de introducere ilegală în ţară a 2,4 kg de hexogen din Turcia, a informat joi agenţia de presă georgiană Interpress, relatează Reuters, transmite Agerpres.
Explozibilul era ascuns în compartimente secrete în maşina bărbaţilor reţinuţi, a relatat Interpress, precizând că arestările au avut loc miercuri.
Serviciul de securitate georgian nu a dezvăluit numele bărbaţilor arestaţi, oferindu-le doar iniţialele.
Anchetatorii încearcă să stabilească „dacă în Georgia se pregăteşte un atac terorist sau dacă Georgia este o ţară de tranzit”, a relatat Interpress.
În iulie, Georgia a reţinut două persoane pentru tentativă de vânzare de uraniu în valoare de 3 milioane de dolari, care ar fi putut fi folosit pentru fabricarea unei bombe.
