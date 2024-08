George Simion, plângere penală la Parchetul General împotriva lui Nicolae Ciucă pentru ”deturnarea fondurilor publice” prin amplasarea panourilor electorale cu cartea care nu a apărut încă

George Simion, președintele AUR, a ajuns joi la sediul Parchetului General și a anunțat că depune o plângere penală împotriva lui Nicolae Ciucă pentru ”deturnarea fondurilor publice” prin amplasarea panourilor electorale cu cartea care nu a apărut încă.

Simion a spus că PNL a anunțat public că volumul scris de Nicolae Ciucă nu e propagandă politică sau activitate politică, ceea ce înseamnă că PNL nu avea dreptul să folosească fondurile publice pentru promovarea cărții.

”Să vedem dacă Parchetul General va deschide un dosar sau face doar poliție politică împotriva opoziției”, a spus Simion.

PNL a comunicat, la întrebările Snoop, că din luna mai și până azi a cheltuit „din subvenții acordate de la bugetul de stat” 510.000 de euro pe lună pe 400 de panouri stradale care promovează cartea lui Nicolae Ciucă, un proiect personal finanțat din bani publici. Partidul a mai achitat 450.000 de euro pentru producerea și montarea afișajului în toată țara.

În total, 2 milioane de euro pe primele trei luni. Contractul continuă.

În perioada 10 mai – 9 iunie 2024 a fost prima oară din 2015, de când legea română a interzis publicitatea electorală outdoor, când un partid și-a păstrat panotajul în timpul campaniei. În locul lui Nicolae Ciucă, pe panouri a apărut cartea lui Nicolae Ciucă, cu figura acestuia pe copertă.

„Noi am făcut un deal că am luat panourile pe un an de zile”, a explicat Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL. El a spus că „panourile le-am plătit strict în zona electorală, iar, în rest, le-am ocupat cu altceva”, referindu-se la cartea șefului său de partid.

PNL a oferit sumele cheltuite pentru marketingul cărții lui Ciucă, la cererea site-ului de investigații Snoop.

Rareș Bogdan nu vede niciun conflict de interese în a finanța din bani publici o carte privată și spune că „Faptul că vorbim despre o carte pe mine mă bucură. După mult timp, de la Cățeluș cu părul creț și Capra cu trei iezi, unii vor mai ține, în sfârșit, mâna pe o carte”.